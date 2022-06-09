‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın: “Kusurlu olan BDDK’nın kendisidir”

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank tesislerinde ve televizyonda gösterilen reklamlarda ‘Bank’ ifadesini izinsiz kullandığı gerekçesiyle yargılandığı davada savunma yapan Mehmet Aydın, ‘Çiftlik Bank’ tabelalarını asmadan önce belediyelerden izin aldığını belirterek, “Ne zaman ki hakkımızda kötü haberler çıkmaya başladı, BDDK sorun oluşturmaya başladı.Burada kusurlu olan BDDK’nın kendisidir” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın Çiftlik Bank tesislerinde ve televizyonda gösterilen reklamlarda ‘Bank' ifadesini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davaya devam edildi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Fatih Aydın, ne ile suçlandığını anlamadığını söyledi.

‘BDDK SORUN OLUŞTURMAYA BAŞLADI'

Sanık Mehmet Aydın ise söz konusu tabelalarla ilgili belediyelerden izin aldığını söyleyerek,

şu ifadeleri kullandı:

*Sıradan bir vatandaş olarak başladığım işte patent başvurusu yaptım. Çiftlik Bank ismini bana tescillediler. Türkiye’nin farklı bölgelerinde 7 tane çiftlik açtım ve tabelalarımı oluşturdum.

*Bu tabelaları asmadan önce belediyelerden izin aldım. Türkiye'de 160 tane şarküteri bayiliği açıldı. Bunlar da belediyelerden izin alarak tabelaları açtılar. Ne zaman ki hakkımızda kötü haberler çıkmaya başladı, BDDK sorun oluşturmaya başladı.

*Sanki ilk defa asıyormuşuz gibi. Bizim de başımız yanmasın gibi düşünülerek zorlama bir dava açıldı.

*Burada kusurlu olan BDDK'nın kendisidir. Çünkü BDDK'nın belediye ve bankalara şunu demesi lazım: ‘İzin ya da ruhsat verirken bu ismi kullanmasına onay vermemelisiniz.' İsmi kullandığım süre zarfında hiçbir bankacılık faaliyetinde bulunmadım

Hakimin ‘Para toplamadın' mı sorusu üzerine söz alan Aydın, “Para toplamadım. Biz oyun hizmetleri satışı yaptık. Karşılığında da fatura kestik. Bu para toplama değildir. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Söz alan sanık Mehmet Aydın diğer duruşmalara katılmak istemediğini söyledi. Sanık Fatih Aydın ise duruşmaları merak ettiğini ve katılmak istediğini belirtti.

Mahkeme, İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın gönderilmesinin istenmesine karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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