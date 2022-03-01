Tosuncuk’tan ilginç ‘Bank’ savunması! TDK’yı örnek gösterdi

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank tesislerinde ve televizyonda gösterilen reklamlarda ‘Bank’ ifadesini izinsiz kullandığı gerekçesiyle yargılandığı davada savunma yapan Mehmet Aydın, 'banka' ibaresini değil, 'bank' ibaresini kullandığını söyledi. Türk Dil Kurumu sözlüğünden örnek veren Tosuncuk lakaplı Aydın, "Bank sözcüğünün anlamı park ve bahçelerde kullanılan oturaktır. Ben oturağı da kastetmiş olabilirim, başka bir şeyi de kastetmiş olabilirim. Ancak ben banka ibaresini kullanmadım" dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın Çiftlik Bank tesislerinde ve televizyonda gösterilen reklamlarda ‘Bank' ifadesini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davaya devam edildi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı ile sanık Mehmet Aydın'ın avukatı Mehmet Keske de hazır bulundu.

‘ÇİFTLİK BANK TABELA İSMİYDİ'

Sanık Fatih Aydın savunmasında, “Çiftlik Bank ismi bir tabela ismiydi. Resmi adı değildi. Banka anlamında kullanılmamıştır” dedi.

‘BANK TDK'DA OTURAK ANLAMINA GELİYOR' DEDİ

Sanık Mehmet Aydın ise “BDDK'nın asıl dava açması gerekenler bizim Çiftlik Bank tabelasını kullanmamızı kabul eden belediyelerdir. Ben bu firmayı kurduğumda cebimde 10 bin TL sermayem vardı. Ben Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdum ve bu ismi almak istiyorum dedim.

Onlar da bir sakınca görmedi. Ve Çiftlik Bank markasını adıma tescil ettim. Marka adını 18 ay boyunca kullandım. Reklamını da yaptım. Ben ulusal kanallarda, web sitelerinde reklamını yaptım. Tesislerinde bu ismi tabelalarda kullandım. Herhangi bir sorun çıkamadı. Bana bu süreç boyunca hiçbir uyarı yapılmadı.

Hakkımda davalar açılınca bu dava da açıldı. Bankacılık Kanunu'nda banka ibaresinin kullanılması yasaklanmış. Halbuki ben bank ibaresini kullandım. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde bank sözcüğünün anlamı park ve bahçelerde kullanılan oturaktır. Ben oturağı da kastetmiş olabilirim, başka bir şeyi de kastetmiş olabilirim. Ancak ben banka ibaresini kullanmadım” ifadelerini kullandı.

SUÇUN OLUŞTUĞUNU SÖYLEDİ

BDDK avukatı ise söz alarak, “Banka adının kullanılmasıyla suç oluşmuştur. Banka izlenimi yaratmıştır. Sanık beyanında banka adını değil bank adını kullandığını söylemiştir. Yabancı dilde banka anlamına gelen bank sözcüğü kullanılmıştır. Suç maddi anlamda gerçekleşmiştir” dedi.

‘HAYVANCILIK İLE İLGİLİ REKLAM YAPMIŞTIR'

Sanık Mehmet Aydın'ın avukatı da, “Müvekkilim para alma yatırma yönünden hiçbir reklam yapmamıştır. Sadece hayvancılık faaliyetleri ile ilgili reklam yapmıştır” diye konuştu.

Mahkeme, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, reklamların hangi ulusal kanallarda yayınlandığının kanallardan sorulmasına karar verdi. Çiftlik Bank adı altında yapılan faaliyetlere dair oluşturulan web sitelerine ilişkin tespit yapılmasına ve rapor oluşturulmasına hükmetti.

Öte yandan mahkeme, Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank adına dair herhangi bir marka patent başvurusu yapılıp yapılmadığının da Türk Patent Enstitüsü'ne sorulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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