Tozkoparan’da ‘kreş’ protestosu

İstanbul'un Tozkoparan Mahallesi'nde İBB'nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı'nın kreşe dönüştürülmesine karşı çıkan vatandaşlar protesto düzenledi.

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İstanbul Güngören’de Tozkoparan Mahallesi sakinleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı’nın kreşe dönüştürülecek olmasını protesto etti.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, bu binada kreş projesindan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Daha önce Tozkoparan’da kentsel dönüşümle mücadele ettiklerini hatırlatan vatandaşlar, bu kez İBB’ye seslenerek, “Sizin kontrolünüzde olan bu tıp merkezinin kreş adı altında yapılacağı söyleniyor. Bugün biz buna karşı gelmek için buradayız. Burada radyoasyonla ilgili makinalar var. Bunlar çocuklara zarar verecek makinalar. Bunların kaldırılıp, buranın kreş yapılması hangi akla hizmet etmektedir. Buradaki yaşlı insanlardan bu hizmeti almanın bir mantığı yok” diye konuştu.

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