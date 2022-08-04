Trabzon için uçak bileti krizi yaşanıyor

Trabzon’da yaşanan turizm yoğunluğu nedeniyle uçak bileti bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Enflasyon rakamları ile artan maliyetler karşısında bulunan biletlerin fiyatları ise cep yakıyor. Yerli vatandaşın bu konuda büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, “Trabzon’a gelip gitmek eziyet haline geldi. Bugün cenazesine gelmek isteyen bir vatandaş, asgari ücrete yakın uçak bileti parası ödemek zorunda. Trabzon’a yapılan uçuş seferini arttırmalı” dedi.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzonlu ve yerli vatandaşların Trabzon’a gelip gitmeleri hiç bu kadar zor olmamıştı. Trabzon'da yaşanan turizm yoğunluğu nedeniyle Trabzon'a planlanan uçuş seferlerinde yer bulabilmek imkansız hale geldi. Hava yolu şirketlerinde Ağustos ayı içindeki tüm seferleri neredeyse doldu, bulunan biletlerin fiyatları ise yerli vatandaşın cebini yakıyor.

Örneğin; Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet ile İstanbul'daki tüm hava limanlarından 8 Ağustos 2022 tarihinde Trabzon'a gelmek isteyenler için normal uçuşların tümü dolu görünüyor. Business uçuşu en düşük ücreti tek yön 2 bin 459 lira iken, Ankara aktarmalı tek yön en düşük ücret ise 3 bin 743 lira.

Aynı tarihte Trabzon'dan İstanbul'a gitmek isteyenler için de sadece gece saatinde sefer bulunurken bu biletin fiyatı ise 990 lira. Edinilen bilgilere göre; sadece dış hatlardan günlük ortalama 25 uçağın geldiği Trabzon'a, iç hatlardan da günlük ortalama en az 25 uçak iniş yapıyor. Uçak trafiği bazı günlerde ise 75'e ulaşıyor.

CENAZESİNE GELMEK İSTEYEN VATANDAŞ ASGARİ ÜCRET KADAR BİLET FİYATI ÖDEMEK ZORUNDA

Trabzon'a uçuş seferlerinin arttırılması ile ilgili TBMM'de soru önergesi verdiğini ifade eden İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, “Özellikle hemşerilerimiz bu konuda büyük mağduriyet yaşıyor. Benzin fiyatlarındaki artışlar nedeniyle vatandaşlar bırakın uçak biletini otobüs bileti bile alamıyor. Trabzon'da yaşanan turizm patlamasıyla var olan seferler doldu ve bulunan biletleri de sabit gelirli bir vatandaşın alması mümkün değil. Uçak seferlerinin arttırılmasına yönelik mecliste soru önergesi vermiştim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bize gelen cevapta, ‘İlave hat konulması, uçuş seferlerinin saatlerinin değişikliği, yeni hava meydanlarına uçuş başlatılması gibi hususlar hava yolu işletmelerinin kendi uhdelerindedir” denildi. Trabzon'a gidip gelmek eziyet haline geldi. THY'nin iç hatlarda en pahalı hattı, Trabzon hattı oldu. Bugün cenazesine gelmek isteyen vatandaş, asgari ücrete yakın uçak bileti parası ödemek zorunda. Trabzonspor'un maçlarından önce de aynı sıkıntıyı yaşıyorduk, şimdi bu sıkıntı katlanarak arttı. THY ve Anadolu Jet, Trabzon'a yapılan uçuş sayısını arttırmalı ve yolcu kapasitesi büyük olan uçaklar sefere konulmalıdır” diye konuştu.

CİDDİ BİR YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Bölge insanının mağduriyetinin söz konusu olduğuna vurgu yapan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı ise , “Pandemi sonrasındaki bu yoğunluğu hava yolu firmalarının hiç birisi beklemiyordu. Dış ve iç hatlarda ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Rusya-Ukrayna uçuş yasakları ve kısıtlamaların da eklenmesiyle hava limanlarının yoğunluğu bir kat daha arttı. Maalesef hava yolları firmalarının elinde şimdiki yoğunluğu kaldırabilecek kadar uçak filosu yok. Burada bölge insanımızın mağduriyeti söz konusu. Fındık sezonu geldi, öncesinde çay sezonu vardı. Yaz için memleketine gelen insanlar var. Buna bağlı olarak İstanbul, Ankara aktarmalı olarak bölgemize gelmeye çalışan turistler de var. Uçak yetmediği gibi, otel de, turizm taşıma araçları da yetmiyor. Ortadoğu ülkelerinden bu kadar yoğun bir turist gelmeseydi, yeterli olur muydu? Bence, biz yine aynı şeyleri konuşacaktık. Yaz sezonlarında bu sorunları biz yaşıyoruz. Ama bu kadar fazlasını beklemiyorduk. Trabzon'a uçak bileti bulunamayan hatlar çok fazla. Bulunsa bile fiyatları çok yüksek oluyor. Uçak firmaları da artan döviz kurlarına ve dolayısıyla artan maliyetlere karşı mümkün olduğunca uçak sefer fiyatlarını düşük tutmaya çalıştıklarını savunuyorlar ama ülke vatandaşlarımız için uçak biletlerinin fiyatları pahalı” diye konuştu.

DIŞ HAT UÇUŞLARI ORDU VE RİZE'YE YÖNLENDİRİLEBİLİR

Havayolu firmalarının para kazanabileceği hatlara uçak seferlerini koyduğunu söyleyen Kantarcı, “Dış hatlardan çok daha fazla yüksek gelir elde ediyorlar. Hem Rize-Artvin Havalimanı, hem de Ordu Havalimanı'ndan da serzenişler geliyor. “Neden bize yönlendirme olmuyor?” diye soruyorlar. Özellikle dış hat uçuş planlamaları sezon öncesinde yapılıyor. Sezon esnasında da ihtiyaca binaen imkanlar ölçüsünde ek seferler koyulmaya çalışılıyor. Rize-Artvin Havalimanı sezon başında açıldı. Dış hatlarla ilgili izin, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile onaylandı. Sezon zaten başlamıştı. Bireysel görüşüm uçuşların bölgenin geneline yayılmasıdır. Önümüzdeki süreçte bazı dış hat uçuşları bölgemizdeki diğer hava meydanlarına yönlendirilebilir” dedi.

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