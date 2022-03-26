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Trabzon’da facia: Kaya parçası arabanın üzerine düştü

Trabzon’un Tonya ilçesinde kaya parçasının seyir halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu meydana gelin olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin cansız bedenleri araç içerisinde güçlükle çıkartıldı.

Yayınlanma: 18:44 - 26 Mart 2022 Güncellenme:
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Trabzon’da facia: Kaya parçası arabanın üzerine düştü

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaağaçlı mahallesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 KF 334 plakalı aracın üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü.

Araç olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri kağıt gibi ezilen aracın içinden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı.

Cesetler kimlik tespiti için Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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