Trabzon’da tescilli tarihi binanın önüne taksi durağı yaptılar

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, envanter kayıtlarında tescilli tarihi yapı olan İş Bankası Trabzon Mumhane Şube binasının önüne taksi durağı yaptırdı. Betonarme yapı için Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nden izin alınmadığı öğrenildi.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon'un Ortahisar'da Maraş Caddesi üzerinde Mumhaneönü mevkiinde bulunan tescilli tarihi binanın önüne Trabzon Şoförler Odası'nın talebi doğrultusunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından betonarme şekilde taksi durağı yapıldı.

1959 yılından itibaren İş Bankası olarak kullanılan Cumhuriyet öncesi dönemine ait binanın bulunduğu alan aynı zamanda kentsel sit alanı olmasına rağmen Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'ne başvuru yapılmadı ve onay alınmadı.

“ASLINDA BURASI MÜSAİT BİR YER, SADECE İŞ BANKASI BİNASI SIKINTI”

Taksi durağı yapılması için etrafındaki esnaflardan imza toplayarak onay aldıklarını söyleyen Trabzon Şoförler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta, “Esnaflardan aldığımız imzalarla belediyeye teklifimizi sunduk, belediye de şuanda durağı yapıyor. Trabzon coğrafi yapı bakımından biraz zor bir yer o anlamda yer konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Aslında burası müsait bir yer, sadece iş bankası binasının olması sıkıntı. Yıkılması gibi bir durum şuanda gündemde yok” dedi.

“KİMİN MALINA BÖYLE BİR ŞEY KOYUYORSUNUZ?”

İlgili kurumların hepsine (Anıtlar Kurulu, Koruma Kurulu, Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi) konuyla ilgili yazılı dilekçe veren Trabzon Mimarlar Odası Başkanı Müslim Hamzaçebi, “Orada bankanın kullandığı tarihi bir bina var. Kendi parseliniz olsa bile yapamazsınız. Bütün bunlar nasıl yapılabilmiş? Bu soruların cevabını istiyoruz. Ayrıca yapılan yapı kamunun kullanımına ait olan alanda, kaldırım üzerine yapılmıştır. Şahıs malı değildir, parsel değildir. Kimin malına böyle bir şey koyuyorsunuz. Kamuya ait olan bir yeri bir kurumun talebi üzerine değerlendiremezsiniz. Sorularımıza aldığımız cevaplara göre yönetim kurulu ile görüşüp mahkeme sürecine karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“KORUMA KURULUNUN BU YAPIYA MÜDAHALE ETMESİ GEREKİR”

Koruma kurulunu görev davet eden Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen ise, “Kurul, yetkisinde olan en küçük bir yapıya bir çivi çakmak için bile bir sürü prosedür uygularken, görselliği çok da hoş olmayan bu yapıya müdahale etmesi gerekirdi. Kuruldan izin verse dahi, bu izni neye istinaden verdiğini açıklaması gerekir. Kurulu göreve davet etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

“BELEDİYE TAMAMEN SİYASİ BİR KARAR VERMİŞ”

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir izin almaksızın bu yapıyı yaptığını belirten CHP Ortahisar Belediye Meclis üyesi Cüneyt Zorlu, “O bina için koruma kurulundan izin almak gereklidir. ‘Yapılabilir mi?' diye, ayrıca ‘Yapılabilir' dense bile hangi malzeme ile yapılacağı, şekli ve büyüklüğü gibi detaylar koruma kuruluna sorularak izin alınmalıdır. Bu yapıda bunların hiç biri yapılmadı. Yani Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında tamamen siyasi bir karar vermiş ve uygulanmış. Gerekli izin alınmadan ‘ben yaptım oldu' mantığıyla hareket edilmiştir. Kamulaştırma yaparak müsait bir yerde taksi durağı yapabilirdi. Ana yol üzerinde olmak zorunda değil” dedi.

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