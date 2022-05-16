Traktör ve hayvanları icrayla elinden alınan çiftçi: Çiftçiler Günü’nde batışımızı kutluyoruz

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Ankara’nın Haymana ilçesindeki Culuk Mahallesi’nde çiftçilerle bir araya geldi. Yokuş’a dert yanan bir çiftçi, Ziraat Bankası tarafından traktörü ve hayvanlarının icra yoluyla elinden alındığını belirtti. Çiftçiler Günü’nünde batışlarını kutladıklarını ifade eden çiftçi, “Biz ne çiftçiler günü kutlayacağız. Biz açlıktan ölüyoruz. Vallahi dün karneyle ekmek aldım, 5 tane veriyor, 10 ekmek vermiyor” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Culuk Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

“HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI”

Culuk Mahallesi'nde 2006 yılında İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan ve şimdi kaderine terk edilen süt soğutma tankı'nın bulunduğu tesis önünde İYİ Parti'li Yokuş'a dert yanan bir çiftçi, Ziraat Bankası tarafından köyde bulunan bütün çiftçilerin traktör ve tarlasının icra ile satıldığını söyledi. Civar köylerde de benzer durumun yaşandığını ifade eden çiftçi, şunları söyledi:

“8 köyde de durum aynı, isterlerse müfettiş getirsinler baksınlar. Biz burada politika yapmıyoruz, Allah rızası için doğruyu söylüyoruz.

Biz burada hayvancılık, sütçülük yapıyorduk. Buraya köylüler doluyordu. Burada soğutucu tankı vardı, sütlerimizi buraya döküyorduk, birlik de bunları satıp bizim borçlarımızı ödüyordu.

Birlik battı, birlik batınca biz de battık. Ziraat Bankası bizi icraya verdi, hayvanlarımızı ve traktörlerimizi satışa çıkardı. Bizim şu an hiçbir şeyimiz kalmadı. Birliği yemişler, derdimizi kimseye anlatamadık.

Burada 60-70 kişi vardı şimdi hepsi battı. Şimdi bana bir bardak ayran getir derseniz, köyde ayran yok. Bir tek burası değil, Çalış, Culuk, Boyalı, Boyaca'da aynı bu şekilde battı.”

“ÇİFTÇİLER GÜNÜNDE BATIŞIMIZI KUTLUYORUZ”

“Çiftçinin toprağı ve traktörü haczedilmiyor diyenler yalan söylüyor” diyen çiftçi açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İşte noter tasdikli icra kâğıdı burada. Yalan mıymış doğru muymuş görsünler burada. Biz ne çiftçiler günü kutlayacağız. Biz açlıktan ölüyoruz. Çiftçiler Günü'nde çiftçinin tarlası, traktörü icrayla satılıyor. Batışımızı kutluyoruz.

Derdimizi anlatmak için Tarım Bakanlığı'na gittim, ama ilgilenen olmadı. Kayıtlarım orada kayıtlarım var, gitsin baksınlar. Meclis'e de gittim, kimse derdimizi anlamadı. Karneyle ekmek alıyoruz. Vallahi dün karneyle ekmek aldım, 5 tane veriyor, 10 ekmek vermiyor.”

“İKTİDARIN 20 YILLIK TARIM POLİYTİKASI BİTMİŞ DURUMDA”

Çiftçi ve besicilerin perişan bir durumda olduğunu söyleyen İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş,

”Böyle giderse Türkiye önümüzdeki yıllarda açlıkla yüz yüze kalacak. Biz bunu her yerde görüyor ve hissediyoruz. Siyasi iktidarın 20 yıllık tarım politikaları şu anda bitmiş durumda.

Umut da yok, Çünkü Türkiye'de nüfusumuz 21 milyon artmış ama aynı dönemde tarım arazilerimiz yüzde 18 küçülmüş. Nasıl küçülmüş? Ekilebilir arazilerimize konut yapmışız.

Ama yine de umutvar olalım, şurada bir yıl sonra erken ya da geç bir seçimde bu millet 20 yıldır bu iktidarı sırtında nasıl taşıdıysa, sırtından atacak. Biraz daha sabır, güzel günler, güneşli günler Türkiye'ye gelecek” diye konuştu.

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