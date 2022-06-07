Tribün lideri cinayetinin arkasından suç örgütü çıktı

İstanbul’da öldürülen Kasımpaşa Spor Kulübü’nün tribün lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetiyle ilgili Barış B.’nin adamları olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Barış B.’nin daha önce Gürcistan’a kaçtığı; kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

Habip ATAM

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Kasımpaşa'nın tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, 16 Nisan'da 18.10'da Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğradı. Motosiklet ve bir otomobille saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri 47 yaşındaki tribün lideri hastaneye götürdü. Göğsünden vurulan Ustahüseyin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

Cinayetle ilgili sosyal medyada yapılan “İntikam alındı” paylaşımından yola çıkan polis, olayın arkasında bir suç örgütü olduğunu belirledi. Bunun üzerine devreye Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri girdi. Organize polisinin yaptığı araştırmalarda, tetikçi ve saldırıda kullanılan motosikleti temin eden şüpheli belirlendi. Otomobilin ise çalıntı olduğu anlaşıldı.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin araştırmalarında, 8 şüpheli daha belirlendi. Şüpheliler bu sabah düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin suç örgütü elebaşı Barış B.'nin adamları olduğu öne sürüldü.

KIRMIZI BÜLTEN

Barış B.'nin yurt dışında olduğu hakkında İnterpol aracılığıyla “Kırmızı Bülten” bulunduğu öğrenildi. Gürcistan'a kaçtığı öne sürülen şüphelinin farklı suçlardan da aranması olduğu öne sürüldü.

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