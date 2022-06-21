Tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

Tropikal bölgelerde yaşayan ve ticareti özel izinle olan papağan, kara akbaba, tavus kuşu, Himalaya sakası, boa yılanı ve gecko gibi hayvanların illegal ticaretini yapan 62 kişi, İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Habip ATAM

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Operasyon, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İnternet üzerinden, yasa dışı olarak yabani hayvan satanları takip eden sanal devriye ekipleri, çok sayıda şüpheliyi belirledi. Araştırmaların devamında farklı şekilde kaçak hayvan alım satımı yapan şüpheliler de tespit edildi. Bunun üzerine projeli çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip çalışması yapıldı.

62 ŞÜPHELİ

Araştırmalarda, ülkeye sokulması izne tabi olan hayvanları, CİTES'le (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) satışı yasaklanan hayvanları satan 62 şüpheli belirlendi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan araştırmaların ardından şüphelilerin yakalanması için bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir'in de aralarında bulunduğu 14 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 62 şüpheli de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise farklı türlerde aralarında, çeşitli papağanların, kuşların, kertenkelelerin, cins kedi ve köpeklerinin bulunduğu 303 hayvan ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar arasında bir kara akbaba, bir uçan sincap, 7 boa yılanı,16 makak, 10 sakallı ejder bulunması dikkat çekti.

İLK PROJELİ OPERASYON

Ele geçirilen egzotik ve kaçak hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Düzenlenen operasyonun Türkiye'de hayvan kaçakçılığına yönelik geniş kapsamlı projeli ilk çalışma olduğu belirtildi.

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