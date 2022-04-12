Tropikal meyve cennetine mermer ocağı meclis gündeminde

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Kaledran'ın iklimi ve coğrafyası nedeniyle birçok tropikal meyve yetiştirildiği, bu ürünlerin ülke ve yöre ekonomisine büyük katma değer sağladığını, doğal güzelliği ve tarihi ile de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirtti. Konuyu meclis gündemine taşıdı.

İsmail AKIN

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CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Antalya ve Mersin illeri arasında kalan tarihi adı ile Kaledran olarak bilinen bölgeye mermer ocağı açılmasına yönelik çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği önerge ile meclis gündemine taşıdı.

“KALEDRAN'DA TARIMI VE DOĞAYI YOK EDECEK OLAN MERMER OCAĞINA HAYIR”

Toplantıda yaptığı konuşmada Kaledran sakinlerine konunun mecliste takipçisi olacağını belirten Zeybek, şu ifadeleri kullandı; “Dünyamızı yakın gelecekte bekleyen iki büyük kriz çevre ve gıda krizleri olarak görülmektedir. Son yıllarda her şeye ne yazık ki para gözü ile bakılmaktadır. Bu ülkede tarımı, doğayı bitirirsek çok yakın zamanda çok büyük bir gıda sıkıntısı ile yüz yüze kalacağız.

Kaledran hakkında soru önergesini mecliste verdik, buranın cennetten bir köşe olduğunu ve mermer ocağı açılmaması gerektiğini belirttik. Eğer sizler buraya sahip çıkarsanız, bu dağların sahibi sizsiniz, size rağmen buraya kimse mermer ocağı açamaz. Bizler sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Buranın talan edilmesine el birliği ile izin vermeyeceğiz.”

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