TRT’nin kasasından 23 milyonluk döviz çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır yastık altındaki altın ve dövizlerin TL'ye dönüştürülmesi çağrısında bulunuyor. Sayıştay’ın TBMM KİT Komisyonuna gönderdiği rapora göre TRT hesaplarında dolardan İsrail şekeline kadar 23 milyon 600 bin 961 lira değerinde döviz var.

Deniz AYHAN

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Kur korumalı mevduat ile vatandaş dövizini TL’ye çevirirken; kamu kurumu olan TRT’nin kasasından 23 milyon lira değerinde 12 ayrı çeşit döviz çıktı.

Sayıştay'ın TBMM KİT Komisyonuna gönderdiği rapora göre TRT hesaplarında dolardan İsrail şekeline kadar 23 milyon 600 bin 961 lira değerinde döviz var.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun (TRT) TBMM'ye sunulan 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda TRT kasasındaki döviz miktarına ilişkin verilere yer verildi.

TRT kasasında 2020 yılında 246 bin 205 Euro varken, 2021 yılında 623 bin 777 Euro’ya yükseldi.

TRT’nin 2020 yılında 414 bin 147 doları vardı, 2021 yılında ise 500 bin 235 doları olduğu görüldü.

TRT’nin 2021 yılında kasasındaki dövizler şöyle oldu:

623 bin 777 Euro: 9 milyon 148 bin 694 TL

500 bin 235 Dolar: 6 milyon 490 bin 759 TL

267 bin 1 Sterlin: 4 milyon 659 bin 966 TL

21 bin 367 İsviçre Frangı: 301 bin 719 TL

2 bin 992 Kanada Doları: 30 bin 299 TL

174 bin 929 Avustralya Doları: 1 milyon 643 bin 465 TL

Bin 123 Yeni İsrail Şekeli: 14 bin 567 TL

Bin 679 Azerbaycan Yeni Manati: 21 bin 779 TL

462 Türkmenistan Manati: 5 bin 995 TL

4 bin 665 Özbekistan Somu: 60 bin 503 TL

9 milyon 919 bin 176 Japon Yeni: 1 milyon 115 bin 252 TL

7 bin 357 Makedonya Dinarı: 107 bin 959 TL