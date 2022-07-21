TTB: Bilim insanlarına yapılan saldırıları kınıyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Covid-19 salgınının başından bu yana Prof. Dr. Esin Şenol, Prof. Dr. Bengi Başer ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ı hedef alan aşı karşıtlarının taciz ve tehdit içerikli saldırılarına karşı sesini yükseltti, bilimin ve bilim insanlarının yanında olduklarını vurguladı.

Latif SANSÜR

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TTB Merkez Konseyi bir açıklama yaparak, aşı karşıtlarının bilim insanlarına yönelik saldırılarını kınadı. Yapılan açıklamada, “Bilimsel hiçbir temeli olmayan, bilimsel verileri çarpıtarak bilgi kirliliğine yol açan aşı karşıtlığı ideolojisinin taraftarları, pandeminin başından itibaren özellikle Prof. Dr. Esin Şenol, Prof. Dr. Bengi Başer ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı hedef alarak, uzun zamandır sürdürdükleri taciz ve tehdit içerikli saldırılarını son dönemde yoğunlaştırmıştır. Herkes bilmelidir ki toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katan bilim insanları asla yalnız değildir” denildi.

“HAKİKAT BULANIKLAŞTIRILIYOR”

Aşı karşıtlığı üzerinden bilimsel bilgiyi yok sayan, bilgi kirliliği yaratarak toplumda aşı tereddüdüne neden olan ve halk sağlığını tehdit eden bu yaklaşıma dikkat çeken TTB Merkez Konseyi, açıklamasını şöyle tamamladı: “Son olarak aşı etkinliğine dair yürütülmüş bir çalışmada da görülebileceği üzere, bir ülkede sadece Aralık 2020-Eylül 2021 arasında 18 yaşının üstünde 27 milyon insanın hastalıktan, 1,6 milyon insanın hastaneye yatıştan ve 235 bin insanın Covid-19 ilişkili ölümden aşı ile korunabildiği gerçeğini reddederek hakikati bulanıklaştırmaktadır.

TTB olarak bilim insanlarına yapılan bu saldırıları kınıyor, bilimin ve bilim insanlarının yanında olduğumuzu çok güçlü bir şekilde ifade ediyoruz” ifadelerini kamuoyu ile paylaştı.

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