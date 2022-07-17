TTB: Geminin ülkemize sokulmaması için her türlü mücadeleyi sürdüreceğiz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bünyesinde 600 tona yakın asbest barındırdığı öne sürülen NAe Sao Paulo isimli Brezilya donanmasına ait geminin Aliağa'da sökümüne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izin verilmesine tepki gösterdi. TTB, geminin ülkeye sokulmaması için her türlü bilimsel ve hukuksal mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

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Bünyesinde 600 ton asbest barındırdığı iddia edilen uçak gemisi NAe Sao Paulo'nun, söküm için Aliağa'ya gelmesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onay verdiği ortaya çıkmıştı.

“HER TÜRLÜ BİLİMSEL VE HUKUKSAL MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Türk Tabipleri Birliği, geminin söküm işlemleri için bakanlık tarafından onay verilmesine tepki gösterdi. TTB paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; başta asbest olmak üzere tehlikeli atık yüklü NAe Sao Paulo isimli Brezilya donanmasına ait geminin, sökülmek üzere Aliağa’ya getirilmesi izninin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verildiğini öğrendik.

Halk sağlığı açısından büyük risk oluşturan geminin ülkemize sokulmaması için, TTB olarak her türlü bilimsel ve hukuksal mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

ASBEST NEDİR?



Asbest ya da amyant, lifli yapıda kanserojen bir mineraldir. Silisyumun sodyum, demir, magnezyum ve kalsiyumla oluşturduğu ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı, lifsel mineral yapısında hidrate silikatlardır.

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