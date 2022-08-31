TTB: Ölüm gemisinin Türkiye yolculuğu sürüyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Brezilya’dan 4 Ağustos’ta yola çıkan 'ölüm gemisi' olarak adlandırılan São Paulo uçak gemisinin Brezilya Yüksek Mahkemesi’nin hakkındaki ihtiyati tedbir; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Türk karasularına girme iznini iptal etme kararlarına rağmen yolculuğuna devam ettiğini duyurdu.

Latif SANSÜR

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São Paulo uçak gemisinin Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde sökülmek üzere satın alınması ile birlikte yaklaşık 1,5 yıldır başta TTB olmak üzere, birçok kurum ve kuruluş, örgütlenmenin bilimsel mücadelesi ve Türk ve Brezilya otoritelerince alınan kararlara rağmen Aliağa yolculuğundan geri durmaması TTB'nin tepkisini çekti.

Yapılan açıklamada zehirli atıkla yola çıkan geminin Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir kararına, Basel Konvansiyonu, Barselona Sözleşmesi ve İzmir Protokolü'ne aykırı olan yasadışı trafiğinin Güney Atlantik Okyanusu'nda sürdüğüne dikkat çekildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Türk karasularına girme iznini iptal ettiği hatırlatılan açıklamada, “Bu karar doğrultusunda çıktığı limana geri dönmesi ve yeni bir tehlikeli madde envanteri için (IHM) uzman incelemesine tabii tutulması gerekirken; Cebelitarık Boğazı'na doğru rotasına devam ettiği izleniyor. Geminin varış limanı da uluslararası sistemlerde Aliağa ve tahmini varış zamanı da 11 Eylül olarak görülmeye devam ediyor” denildi.

“KARASULARIMIZA GİRMEMESİ İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Açıklamada TTB'nin verdiği mücadele, ülkemizin giderek dünyanın tehlikeli atık çöplüğü haline getirilmesi, Aliağa'daki gemi söküm tesislerinin çevresinde yaşayan ve çalışanların sağlığı üzerine etkileri ile neden olduğu ekolojik yıkımın boyutları hatırlatılarak şöyle denildi:

*TTB'nin 11 Ağustos tarihinde ise geminin karasularından geçeceği ülkelerin hekim örgütlerine birer mektup yazarak geminin taşıdığı tehlikeli atıklara dikkat çekilmiş ve uluslararası antlaşma ve sözleşmelere aykırı trafiğinin engellenmesi için ülkelerinin yetkili makamları nezdinde girişimde bulunmaları ve konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeleri istenmişti.

*TTB, İzmir'de kurulu bulunan ve meslek odaları İzmir temsilcileri, çevre örgütleri ve yerel yönetimlerin temsilcilerini kapsayan “Gemi Söküm Koordinasyon Grubu”nun miting, imza toplama, nöbet masası açma ve hukuksal girişimlerde bulunma gibi yaptığı çalışmalara da destek vermektedir. 24 Ağustos’ta İzmir’de yapılan basın açıklamasına İzmir Tabip Odası'nın yanında TTB Merkez Konseyi düzeyinde de katılım sağlanmıştı.

*Bu güne kadar konu ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası bilimsel ve hukuksal tüm çabalara destek veren TTB, ulusal ve uluslararası yasalara aykırı olarak ülkemize getirilmeye çalışılan ve tonlarca tehlikeli atık taşıyan São Paulo uçak gemisinin ülkemiz karasularına girmemesi için bu mücadelesini sürdürecektir.

BAKANLIK, “TÜRK KARA SULARINA GİRMEYECEK” AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, “Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve Bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin işletilmemesi tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken ‘Tehlikeli Madde Envanter Raporunun’ Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; “NAE Sao Paulo” isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecektir” ifadelerine yer vermişti.

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