TÜBA 30 personel alacak
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), sınavla 30 personel alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; TÜBA uzmanı, Avukat, İdari Uzman, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Arşiv Memuru, Mütercim, Sekreter, Şoför, Grafiker, Kütüphaneci, Teknisyen ve Hizmetli kadroları için başvurular 15 – 25 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Son başvuru tarihi olan 25 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.30'dan sonra herhangi bir başvuru kabul edilmeyecek.
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