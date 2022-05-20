Tüccara teslim edilen kiraz üreticisi isyan etti: ‘Toplamayacağız’

Geçtiğimiz yıl girdi maliyetlerinin az olmasına rağmen kirazı 40-50 lira arasında satan üretici, bu yıl girdi maliyetlerinin artmasına rağmen kiraz fiyatının 15-20 liraya düşmesine tepki gösterdi. Manisa’da bir kiraz üreticisi kazanabilmeleri için kirazın en az 80 lira olması gerektiğini belirterek, “Eğer böyle giderse bu yıl kirazı toplamayacağım ve ağaçta bırakmak zorunda kalacağım. Herkes ağlıyor. Bir tek ağlamayan var o da hükümet” sözleriyle iktidara tepki gösterdi.

İlker KILIÇASLAN

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Mazottan gübreye, ilaçtan elektriğe ve tarımsal sulamaya kadar girdi maliyetleri son bir yılda yüksek oranda artan girdi maliyetleri üreticiyi gelecekler yıllar için umutsuz hale getirdi. CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman Köyişleri komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, artan girdi maliyetleri sebebiyle bunalan Manisalı kiraz üreticisini ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

“TEK AĞLAMAYAN VAR O DA HÜKÜMET”

Geçtiğimiz 40-50 lira arasında değişen fiyatlarla sattığı kirazı bu yıl girdi maliyetlerini artmasına rağmen 15-20 lira arasında sattıklarını ifade eden kiraz üreticisi, yaşadığı sıkıntıları Başevirgen'e dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl kooperatife olan 20 bin liralık borcunun bu yıl 90 bine yükseldiğini ifade eden kiraz üreticisi, iktidarı eleştirerek şu cümlelere yer verdi:

“Aynı araziyi ektik, aynı miktarda ilaç ve gübre kullandık ama borcum bu yıl 70 bin lira daha da arttı. Yani yüzde 300'den fazla maliyet artışı var. Gübre 900 lira oldu. İlaç atmazsak bu meyve olmuyor. Bir tonluk ilaç makinesini doldurmanın maliyeti 2500 lira. İlaççılar da beşli çete gibi.

Geçen sene girdi maliyetleri azdı, kirazı 40-50 lira arasında satıyorduk ve kazanıyorduk. Bu yıl girdi maliyetleri yüksek oranda arttı. Ama kirazı 15-20 liraya satıyoruz. Bu sene kirazın en az 80-90 lira olması gerekir ki ancak zararlarımızı karşılayalım. Artık kimse bu sistemden memnun değil. Kime sorsak herkes ağlıyor. Bir tek ağlamayan var, o da hükümet. Çiftçinin 20 yılda bir yüzü güler derler, inşallah seneye 20 yıl tamamlanır.”

“VATANDAŞ KİRAZI LÜKS GÖRÜYOR, İÇ PİYASADA TÜKETİM AZALDI”

Başevirgen'in ziyaretinde bir başka kiraz üreticisi ise 15-20 liraya firmalara sattıkları kirazın, pazaryerlerinde 40-50 lira civarlarında satışa sunulduğunu ve bu sebeple vatandaşın kirazı lüks görüp satın alamadığını ifade etti.

Üreticiden kiraz alım fiyatlarının yükselmediği sürece zarar ettiğini söyleyen üretici şu ifadelere yer verdi:

“Eğer böyle giderse bu yıl kirazı toplamayacağım ve ağaçta bırakmak zorunda kalacağım. Tüccarın bizden aldığı kiraz şuanda iç piyasada 40-50 lira arasında satılıyor. Pazar tezgahlarında kiraz fiyatı yüksek olunca vatandaşta ilgi göstermiyor. Çünkü kirazı artık bir lüks ürünü olarak görüyor.

İç piyasada tüketimin azalması demek bizim zarar etmemiz anlamına gelir. Girdi maliyetlerini düşürsünler ne biz zarar edelim, ne de vatandaş yüksek fiyata kiraz yesin. Malımıza biçilen değer yaptığımız maliyetlere göre gerçekleşmiyor. Bizi tüccarın eline teslim etmesinler.”

“BÖYLE GİDERSE ÜLKEDE ÜRETECEK İNSAN KALMAYACAK”

Ziyaretlerin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başevirgen, son bir yıl içerisinde çiftçinin üretemez konuma geldiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“İktidar her alanda ve özellikle tarımda kendi kendine yeten bir ülkeyi ne hale getirdi. Bir taraftan yoksullukla boğuşan, bir taraftan da üretemeyen bir ülke haline geldik. Ziyaret ettiğimiz her çiftçi isyanda.

Hepsi borç batağının içerisinde ve önümüzdeki yıl ekmemeyi, üretmeyi düşünüyor. Eğer durum böyle giderse önümüzdeki yıl verimli topraklarımızda üretim yapacak insan kalmayacak. Çiftçi milletin efendisi olma konumundan çıkıp, milletin en yoksul kesimi haline geldi.”

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