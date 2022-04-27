TÜGVA saldırısıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA binasına yönelik geçtiğimiz Perşembe günü düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen 1 şüphelinin daha yakalandığı bildirildi.

Habip ATAM

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Gaziosmanpaşa, Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA şubesi önünde 21 Nisan sabahı patlama sesi duyuldu. Binanın pencere çerçevelerinde hafif hasara yol açan patlamanın, zaman ayarlı ses bombası olduğu belirlendi. Olayı araştıran TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) polisi, güvenlik kamera görüntülerinde, saldırıyı başında örtü bulunan bir kadının gerçekleştirdiğini tespit etti.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Yüzünde maske bulunan şüphelinin elindeki poşet, çanta, mont eşleşmesiyle belirlendiği öğrenildi. İsminin B.Y. olduğu öğrenilen şüphelinin tanınmamak için başörtü kullandığı belirtildi. Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınan B.Y.’nin kullandığı Tuzla, Küçükçekmece ve Beykoz'daki 5 adreste arama yapıldı.

İRTİBATLI OLDUĞU İSİM DE YAKALANDI

Aramalarda şüphelinin eylem ve sonrasında giydiği kıyafetler bulunurken, bazı dijital malzemelere el konuldu. Polis saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin irtibatlı olduğu K.Ç.'yi de gözaltına aldı.

BİRLEŞİK TERÖR ÖRGÜTLERİ

Şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyururken, ses bombalı eylemin aralarında PKK'nın da bulunduğu 12 terör örgütünün 2016'da birleştiği HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) adına gerçekleştirildiği belirtildi.

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