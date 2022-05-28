TÜGVA’yı protesto eden öğrencilere polis müdahale etti

Munzur Üniversitesi’nde TÜGVA, Genç Ofis ve Gençlik Merkezi gibi yapıları protesto eden 11 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Munzur Üniversitesi'nde TÜGVA, Genç Ofis ve Gençlik Merkezi'nin “burs veririz, barınma yeri sağlarız” vaatleriyle öğrencileri etkileyerek AKP programlarına götürdüklerini öne süren bir grup öğrenci, “AKP ve türevlerine karşı özerk, demokratik, özgür üniversiteler istiyoruz” diyerek dün üniversitede protesto yürüyüşü yaptı ve bildiri dağıttı.

Dün kampüste yeniden bir araya gelen öğrenciler, oturma eylemi yapmak isteyince polis müdahale etti ve 11 öğrenci gözaltına alındı.

Gözaltına alınan öğrenciler sağlık kontrolünün ardından Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ÖĞRENCİLER GÖZALTILARA TEPKİ GÖSTERDİ

Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren Munzur Üniversitesi öğrencileri, Sanat Sokağı'nda bir araya geldi.

Öğrenciler adına açıklamayı okuyan öğrenci temsilcisi Yusuf Akın, şunları söyledi:

*Üniversite içerisinde adları skandallarla anılan vakıf, kurum ve kuruluşların başını çektiği faaliyetlere ise göz yumarak taraflarını her zamanki gibi belli etmişlerdir.

*Gözaltı emrini veren Munzur Üniversitesi Rektörü, AKP'nin “Genç Ofis” ve “Gençlik Merkezleri” üzerinden örgütlenmesinin önünü açarken biz öğrencilerin “Özerk, Demokratik ve Özgür Üniversite” taleplerinin karşısında duruyor.

*Dün söylediklerimizi bir kez daha yineleyelim. Munzur Üniversitesi'nde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başlar başlamaz faaliyetlerini “Gençlik Merkezleri” ve “Genç Ofis” adı altında devam ettiren AKP, kullandığı bu araçlar üzerinden yarattığı geleceksizliği görünmez kılmaya çalışmıştır.

“AKP’Yİ VE TÜREVLERİ OLAN TÜGVA’YI ÜNİVERSİTEMİZDE İSTEMİYORUZ”

Akın, sözlerine şöyle devam etti;

*Bahsini ettiğimiz kuruluşlarda ücretsiz sosyal etkinlikler ve ücretsiz çaylar dağıtarak, kendi yarattığı ekonomik kriz içerisinde öğrencilerin maddi yokluğunu fırsat bilmiş, buralar üzerinden adı skandallarla bilinen “TÜGVA” gibi kuruluşlara örgütlenme yapmaya çalışmıştır.

*Ücretsiz etkinliklerle AKP'nin şenlik ve mitinglerine bu kuruluşlar üzerinden yaptığı çağrılarla öğrencileri oralara taşımış ve öğrencilerin tepkisiyle de karşılaşmıştır.

*Bugün, Munzur Üniversitesi öğrencilerine yapılan faşist saldırı özerk, demokratik ve özgür üniversiteler mücadelemizi engelleyemeyecektir.

*Gözaltılar, tehditler ve baskılar bizleri yıldıramaz. AKP'yi ve türevleri olan Gençlik Merkezleri’ni, Genç Ofis’i ve TÜGVA'yı Munzur Üniversitesi'nde istemiyoruz.

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