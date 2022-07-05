‘TÜİK’in verileri gerçeği yansıtmıyor’

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Birleşik Kamu-İş konfederasyonu araştırma birimini Kamu-Ar’ın yaptığı araştırmaya göre Haziran ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 5,65, altı aylık bazda 74,83, yıllık bazda ise yüzde 171,36 oranı ile üç haneli rakamlardadır" dedi.

Kemal ATLAN

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Eğitim İş Eskişehir Şube binasında düzenlenen basın toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

“ENFLASYON ORANI YILLIK BAZDA YÜZDE 171,36”

TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı oranlarına göre aylık bazda yüzde 2,98, beş aylık bazda yüzde 35,64 ve son bir yıla göre yüzde 73,5 oranında artış yaşandığını belirten Balık, açıklanan enflasyon oranlarının son 20 yılın en yüksek seviyelerinde seyrettiğini söyledi. Balık, “Birleşik Kamu-İş konfederasyonu araştırma biriminin Kamu-Ar'ın yaptığı araştırmaya göre Haziran ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 5,65, altı aylık bazda 74,83, yıllık bazda yüzde ise 171,36 oranı ile üç haneli rakamlardadır” dedi.

“KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİN MAAŞLARIN ALIM GÜCÜ GEÇEN YILIN ASGARİ ÜCRETİN BİLE GERİSİNE DÜŞTÜ”

Kamu çalışanları ve emeklilere, enflasyon farkı harici yüzde 7,5 oranında zam yapılmasının, bugün yaşanan enflasyona göre, maaşların alım gücü geçen yılın asgari ücretin bile gerisine düştüğünü belirten Balık, “Yandaş konfederasyon kamu çalışanları ve emeklilerin haklarını savunmak yerine AKP iktidarının emrine amade bir şekilde imzaladıkları toplu sözleşmeye göre, Temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyondan verilen yüzde 7,5 oranı düşülerek 7 puan eklenecektir. Anlaşılacağı üzere kamu emekçileri ve emeklilere Haziran ayı enflasyonu kalem oyunları ile yüzde 0'a bile düşse, ilk 5 ay enflasyonu yüzde 35,64 olarak hesaplandığı için maaş zamları 0,5 puan aşağı çekilerek 35,14 olarak yansıtılacaktır.” şeklinde konuştu.

“KAMU EMEKÇİLERİ GÜNDEN GÜNE YOKSULLUĞA MAHKUM EDİLDİ”

Balık, “Geçtiğimiz yıllarda, yılda sadece iki kere gelen zam haberlerinden bile rahatsızlık duymaktaydık. Ancak AKP hükümeti, günlük olarak gelen zam haberlerindense artık aylık zamlara bile vatandaşları razı etmeye çalışmaktadır. TÜİK'in çarpıtılmış rakamlarının bile gerisinde seyrederek kamu emekçileri günden güne yoksulluğa mahkûm edilmiştir. Bundan sadece 10 yıl önce en düşük kamu emekçisi maaşının asgari ücretin 2,4 katı olduğunu göz önünde bulundurursak, yıllarını eğitime ve ülke çıkarlarına adamış kamu emekçilerinin maaşı asgari ücretle bir tutulmaya başlanmıştır. Sürekli geçmişten medet uman AKP iktidarının bu hesapla en düşük kamu emekçisi maaşını en az 10 bin liraya çıkarması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“İŞSİZLİK ORANI DA NE KADAR GERÇEĞİ YANSITTIĞI TARTIŞMA KONUSUDUR”

TÜİK'in Nisan ayı işsizlik rakamlarına göre geçen aya oranla yüzde 0.4 artarak yüzde 11.5 olarak gerçekleştiğini, geniş tanımlı işsizlik oranının ise yüzde 22,7 olarak açıklandığını vurgulayan Balık şöyle konuştu:

* TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. Ancak bu rakamların ve hesaplama yönteminin ne kadar gerçeği yansıttığı bir tartışma konusudur.

* TÜİK'in açıkladığı her istatistik gibi işsizlik rakamları da hayal ürününden başka bir şey değildir.

* AKP iktidarının rakamlarla oynama kabiliyeti işsizliği ve enflasyonu gizleyemeyecektir.

* Vatandaşların yaşam deneyimleri TÜİK'in işsizlik ve enflasyonunu rakamlarının tam tersini göstermektedir.

* AKP iktidarının politikaları, işsizliği hafifletecek sonuçlar yaratması mümkün değildir.

* AKP iktidarı ülkeyi yönetmeye devam ettikçe ekonomideki kriz büyümeye ve milyonlarca emekçi açlığa ve işsizliğe mahkûm olmaya devam edecektir.

* AKP iktidarının akla ve bilime uygun bir şekilde üretim, yatırım ve düzgün bir para politikası üretmemesindeki ısrarı son bulmadıkça ekonomik krize hiçbir şekilde çözüm üretemeyecektir.

* AKP İktidarı acilen ciddi ve somut adımlar atmalı ve milyonlarca gencimizin ve vatandaşımızın işsizlik sorununu çözmelidir.

* Yandaşa, partiliye, mülteciye, akrabaya, haksız bir şekilde ulaşabildiği her yerden maaş alan liyakatsizlere tanıdığı ayrıcalıklardan vazgeçip, ülkesi için mücadele veren kamu emekçilerinin ve emeklilerin sorunları ile ilgilenmeye davet ediyoruz. Aksi halde, sayıları milyonları aşan kamu emekçileri ve emekliler AKP’ye bunun hesabını sandıkta soracaktır.

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