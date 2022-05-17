Tüm Emekliler Sendikası: Emeklinin çay içecek parası bile yok

Tüm Emekliler Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Sekreteri Özcan Karakuş, SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu ve "Emekli sokağa çıkamayacak durumda, bir çay bile içecek parası bile yok’’ dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM/ANKARA

SÖZCÜ WEB TV’ye açıklamalarda bulunan Tüm Emekliler Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Sekreteri Özcan Karakuş, emeklilerin zor durumda olduğuna dikkat çekti. Karakuş şunları söyledi:

“ÇAY BİLE İÇEMİYORLAR”

“Kendileri saraylarda lüks yerlerde yaşarken bize yoksulluğu giydirmeye çalışanları lütfen düşünün. Emekliler artık sokağa çıkamayacak durumda. Çarşıya, pazara inemeyecek durumda. Parklarda oturuyorlar. Bir çay bile içecek çay paraları yok artık. Bütün parkları gezin görürsünüz emeklileri. Evden çıkmış. Gidebileceği bir yer yok.”

“SÜT 15 LİRA OLDU”

“Hanımlar alım gücü ne kadar düştü biliyor musunuz? Bulaşık deterjanının fiyatını biliyor musunuz? Çocuğunuza 6 liraya aldığınız süt 15 lira oldu. Türkiye genelinde 13 milyon emeklinin 8 milyonu asgari ücretin altında yaşıyor. Açlık sınırından da kötü ve sokağa çıkamayacak durumdalar.

Bunun çözümü emeklilerin kendi içlerinde sorgulamasından geçiyor. Biz emekliler olarak hükümetten sadaka istemiyoruz. Çalışırken bizden kesilen katkı paylarının bize ödenmesini gerektiğini söylüyoruz. Çalışırken bizden aldıklarını bize geri versinler.”

İlginizi Çekebilir Tüm Emekliler Sendikası: 'Emekli sefalet içinde, atık topluyor'