Tüm yurdu etkileyecek: Kuvvetli sağanak yolda

Yeni haftaya dair hava tahminlerine göre, yer yer kendini gösteren sağanak yağışlar etki alanını genişletecek. Hafta başından itibaren İstanbul dahil birçok şehirde sağanak yağmur görülecek. Yağışlar tüm hafta aralıklarla sürecek.

Sozcu.com.tr

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Yayınlanan hava durumu tahminlerine göre mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların ardından yağışlı günler geliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde yoğun şekilde etkili olacak sağanak yağışlar pazartesi gününden itibaren etkisin artıracak ve tüm hafta sürecek. Hava sıcaklıklarında ciddi bir değişim yaşanmayacak.

KUVVETLİ YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Yozgat’ın güney ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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