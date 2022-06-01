Tunç Soyer duyurdu: Kilosunu 10 liradan alacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sözleşmeli üretim yapan çiftçilerden karakılçık buğdayının kilosunun 10 liradan alınacağı duyurdu. Ekonomik krizin üreticinin belini büktüğünü belirten Soyer, “Toprak Mahsulleri Ofisi halen buğday fiyatı açıklamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sözleşmeli üretilen karakılçık buğdayının kilosunu 10 liradan alacağımızı müjdelemek isterim. Üreticimizin üretebilmesi için gereken tüm desteği vereceğiz” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl karakılçık buğdayı tohumu dağıttığı üreticiden buğdayın kilosunu 10 liradan alacağını duyurdu.

SOYER’DEN ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Başkan Tunç Soyer, “Geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi buğdayı 3.5 liraya alacağını açıklamışken, biz karakılçık tohumu dağıttığımız üreticiden 7 liradan alım yapacağımızı duyurmuştuk. Toprak Mahsulleri Ofisi halen buğday fiyatı açıklamadı ama biz enflasyon baskısını düşünerek sözleşmeli üretilen karakılçık buğdayının kilo fiyatını 7 liradan 10 liraya çıkarttığımızı çiftçimize müjdelemek istiyoruz. Üreticimizin üretebilmesi için gereken tüm desteği vereceğiz” açıklamasında bulundu.

PROJE İZMİR GENELİNE TAŞINACAK

Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı atalık tohum karakılçık buğdayını yaygınlaştırma projesinin, İzmir ölçeğine taşınarak kentin tüm ovalarını karakılçık buğdayıyla buluşturmayı hedeflediği de belirtildi.

4 BİN DEKAR ALANDA HASAT YAPILACAK

İthal tohum yerine yerel tohum kullanılmasını teşvik etmek ve buğday üreticilerine destek sağlamak için başlatılan proje kapsamında bu yıl İzmir, Manisa Salihli ve Burdur'da 4 bin dekar alanda hasat yapılacağı kaydedildi.

8 MİLYON LİRA DESTEK OLUNMASI HEDEFLENİYOR

Tam verimde yaklaşık 800 ton karakılçık buğdayı alınması ve üreticiye 8 milyon lira destek olunması hedeflendiği bildirildi.

İZMİRLİ MARKASI İLE TÜKETİCİLERE ULAŞTIRILACAK

Buğdayların önemli bir kısmının önümüzdeki sene için tohum olarak ayrılacağı, kalan kısmı ile Büyükşehir iştiraki İzTarım’ın un, ekmek ve makarna yaparak İzmirli markası ile tüketicilere ulaştıracağı açıklandı.