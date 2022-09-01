Tunç Soyer’den ‘ölüm gemisi’ tepkisi: Gelecekleri varsa görecekleri de var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Türk karasularına girişinin yasaklanmasına rağmen İzmir Aliağa’ya doğru ilerleyişini sürdüren Sao Paulo gemisiyle ilgili ortak basın açıklamasına katıldı. Soyer, geminin Türkiye’ye girişinin yasaklanmasıyla önemli bir kazanım elde edildiğini ancak uyanık olmayı sürdüreceklerini söyleyerek “Karşılarında çelik gibi durmaya devam edeceğiz. Biz buradayız, gelecekleri varsa görecekleri de var” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk karasularına girilmesine izin verilmemesine rağmen hızını azaltarak ilerleyişini sürdüren asbestli dev uçak gemisi Nae Sao Paulo ile ilgili ortak basın açıklamasına katıldı. Gemi Söküm Koordinasyon Grubu tarafından İzmir Mimarlık Merkezi'nde yapılan basın açıklamasına Başkan Tunç Soyer'in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Aykut Akdemir, KESK Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yüce Ayhan, dernek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, çevre platformları katıldı.

“GELECEKLERİ VARSA GÖRECEKLERİ DE VAR”

Soyer, şunları söyledi:

* “Uyanık olmaya devam edeceğiz. İzmir halkının büyük bir duyarlılık göstererek tek yumruk olduğunu biliyoruz, bunu korumaya devam edeceğiz. Son buluşmamıza göre şu an çok daha büyük bir umut ve mutlulukla buradayız. Önemli bir kazanım elde ettik.

* 30 Ağustos 1922, emperyalizme vurulan en büyük tokadın tarihidir. Ancak emperyalizm bu topraklar üzerindeki emellerinden asla vazgeçmemiştir. Bugün de çöpüyle, atığıyla bu topraklar üzerindeki emellerini gerçekleştirmeye gayret ediyor. Kalıcı barışın tek sigortası var; o da o halkın örgütlü birlikteliği ve direniş ruhu. Karşılarında çelik gibi durmaya devam edeceğiz. Biz buradayız, gelecekleri varsa görecekleri de var.”

Aliağa'daki gemi söküm tesisinin İzmir'den kaldırılması konusunda bir çalışma içerisinde olup olunmayacağıyla ilgili soruya ise Başkan Soyer, “Gözüm üstlerinde. Oradaki söküm faaliyetlerinin başıboş ve keyfi olmaktan çıkarılması lazım. O nedenle takipçisi olacağız” dedi.

“NİHAİ BİR SONUÇ DEĞİL”

Gemi Söküm Koordinasyon Kurulu'nun ortak metnini okuyan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Aykut Akdemir ise mücadelenin güçlenerek devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

* “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Tehlikeli Madde Envanter Raporu'nun Bakanlığa sunulmaması nedeniyle, Nae Sao Paulo gemisi için verilmiş şartlı notifikasyon onayının iptal edildiği, geminin Türkiye kara sularına girişine izin verilmeyeceği açıklandı.

* Yapılan açıklama, çevre ve halk sağlığına zararlı olan, bilim ve hukuk dışı işlere karşı yürütülen örgütlü mücadelenin sonucu ortaya çıktı. Ancak bu açıklama mücadele için nihai bir sonuç değil, ihtiyatla karşıladığımız bir karar. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ‘gerekli belgelerin sağlanmamış olması' gerekçe gösterildi.

* Gerekçenin esasa değil şekle ilişkin olması, sürecin kesin olarak sonlandırılmadığı anlamına gelir. Gemi hareketine devam ediyor” dedi. Aykut Akdemir ayrıca, “Asbestli geminin sökümünü yapmayı planlayan firma SÖK Denizcilik haklı olsaydı, bize marka değerine verilen zarar nedeniyle dava açması gerekirdi. Brezilya mahkemesinin kararı ve Bakanlığın giriş iznini iptal etmesiyle haklılığımız tescillendi.”

MÜCADELE ÇAĞRISI

Savaş gemisine karşı mücadelenin sürdüğünü belirten DİSK Ege Bölgesi Temsilcisi Memiş Sarı ise tüm yurttaşları ölüm gemisine karşı mücadeleye davet etti. KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş da “Biz burada şunu gördük: Kararlı, örgütlü olursak, direnirsek kazanabiliriz” dedi.

Artan dayanışmanın kendilerini umutlandırdığını ifade eden İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Yüce Ayhan mücadeleyi kazanacaklarına inandığını vurgulayarak “Bu mücadele sonrası işimizin bitmeyeceğini de biliyoruz. Başta Aliağa Gemi Söküm Tesisleri olmak üzere işçi sağlığı ve toplum sağlığının kalıcı olması için mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bağımsız yargının önemine dikkat çeken İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ise “İnsanlarımız, topraklarımız, geleceğimiz için mücadele ediyoruz. 81 ilde ortak mücadele için kararlıyız. Bağımsız yargının gücü burada ortaya çıkıyor” dedi.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo gemisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Aliağa'da onay verdiği söküm iznini geri çekmişti. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP örgütü başta olmak üzere meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının karşı çıktığı söküm ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gemi için tehlikeli envanter raporu talep edildiğini ancak bu talebe yanıt verilmediğini açıklayarak şartlı söküm izninin iptal edildiğini ve geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

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