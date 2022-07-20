Tunç Soyer’in asbestli gemi tepkisi sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bünyesinde tonlarca asbest barındırdığı öne sürülen NAe Sao Paulo isimli Brezilya donanmasına ait geminin İzmir Aliağa'da sökülecek olmasına tepkisi sürüyor.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bünyesinde 600 tona yakın asbest barındırdığı öne sürülen Nae Sao Paulo isimli Brezilya donanmasına ait geminin Aliağa’da sökümüne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izin verilmesine tepkisi sürüyor.

“İZMİR'İMİZ HİÇ KİMSENİN ZEHİRLİ ATIKLARINI KABUL EDECEK BİR ÇÖPLÜK DEĞİLDİR”

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir dizi açıklama yapan Soyer, tepkisin şu ifadelerle dile getirdi:

“Asbestli gemiyi şehrimizde istemiyoruz. Kimilerine göre 900 ton, Bakanlığa göre 9.6 ton asbest getirecek. Geminin şehrimize tüm zehirli atıklardan arındırılmadan gelmesini kabul etmiyoruz.

-Günümüzde bir mandıra açarken dahi kurumlardan ÇED raporu almak zorunludur. Oysa binlerce tonluk gemileri söken, yarattığı emisyon ve kirliliğin ölçümü ve kriterleri tespit edilemeyen Aliağa'daki gemi söküm tesisleri için böyle bir zorunluluk yoktur. Bu acilen değişmelidir.

-İzmir'imiz hiç kimsenin zehirli atıklarını kabul edecek bir çöplük değildir. Bu iki koşul yerine getirilene kadar bu geminin şehrimize gelmesine asla rıza göstermeyecek, kabul etmeyeceğiz.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Soyer daha önce de asbestli gemiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada İzmirlilere seslenerek, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üzerinde 600 ton asbest bulunan Brezilya gemisine Aliağa’da sökümü için şartlı izin verdiğini öğrendim. Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşkusu duymasın” ifadelerini kullanmıştı.

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