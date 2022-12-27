Abone Ol

Tuncay Özkan: Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesinden bir fotoğraf paylaşarak “Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor. Saray'ın kabuslar görmesi, kumpaslar kurmaya çalışması normal” dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tuncay Özkan: Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu akşam Ankara'da Ahlatlıbel Tesisleri’nde buluştu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, görüşmede çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı ve “Ne yaparlarsa yapsınlar masa dağılmıyor. Saray’ın kabuslar görmesi, kumpaslar kurmaya çalışması normal” dedi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya geldi İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya geldi
X Reklam