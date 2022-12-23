Tunceli kırsalında tuzaklanmış 6 el yapımı patlayıcı imha edildi
Tunceli'de devam eden 'Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu' kapsamında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, arazide farklı noktalara tuzaklanmış 6 el yapımı patlayıcı (EYP) bulunarak imha edildi.
Tunceli’de ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu’, jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 548 personelle devam ediyor.
Hozat ilçesi kırsalında sarp ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanda eğitimli köpekler, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde, güvenlik güçlerince 6 farklı noktada toprağa gömülü kablo komutalı EYP düzeneği ile 180 kilo patlayıcı madde, 600 metre elektrik kablosu tespit edildi. EYPler kontrollü şekilde imha edildi. (DHA)