Tunceli’de ‘çöp tesisi’ projesi tepkisi: ‘Hiçbir siyasetçiyi burada seçtirmeyiz’

Tunceli Belediyesi tarafından merkez Sütlüce Köyü'nde yapılmak istenen ve CHP’li belediyelerin de desteklediği katı atıkları dönüştürme tesisine karşı çıkan köylüler, tesisin doğa ve canlılara zarar vereceğini iddia etmişti. Tunceli’ye giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Sütlüce köyü sakinleriyle görüştü. Köylüler, ”Bu proje iptal edilmezse hiç bir siyasetçiyi burada gezdirmeyiz, seçtirmeyiz" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye gitti. İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına Muharrem Erkek’in yanı sıra CHP İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, Milletvekili Polat Şaroğlu, Atilla Sertel, İl Kadın Kolları Başkanı Handan Kahraman Şanlı, belediye başkanları ve çöp tesisi yapımıyla gündeme gelen Sütlüce bölgesindeki köylüler katıldı.

“KILIÇDAROĞLU’NUN TALİMATINA UYULMUYOR”

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çöp tesisi projesiyle ilgili CHP’li belediyelerin çekilmesi gerektiğine ilişkin talimat verdiğini ifade eden köylüler, “Buradaki CHP’li belediyeler Kılıçdaroğlu’nun talimatına uymuyor” dedi.

Tesise karşı çıkmadıklarını ancak proje yerinin değiştirilmesi gerektiğini belirten köylüler, “Biz daha önce Munzur’daki baraj projelerine de karşı çıktı. 20 yıllık bir mücadele ve emek sonucunda çoğu projeyi durdurduk. Bu projeyi de durduracağız” dedi.

“HİÇBİR SİYASETÇİYİ BURADA GEZDİRMEYİZ”

Kendisinin de CHP’li olduğunu ifade eden bir yurttaş ise, “İçim kan ağlıyor ama biz kararımızı verdik. Bu proje iptal edilmezse hiç bir siyasetçiyi burada gezdirmeyiz, seçtirmeyiz” dedi. Bölgenin, 1938 Dersim Katliamına tanıklık ettiği, birçok yerin kefensiz yatan insanlarla dolu olduğu ifade edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise Ankara’ya döndüğünde Kemal Kılıçdaroğlu ile bizzat bu konuyu görüşeceğini ifade etti.

TESİS PROJESİ MAHKEMELİK OLMUŞTU

Tunceli valiliğine bağlı İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda, Tunceli Belediyesi tarafından “Dersim Katı Atık Birliği (DER-KAB)” adıyla katı atıkları dönüştürme tesisi yapılmak isteniliyor. Proje için yatırımın yüzde 85'i Avrupa Birliği (AB) tarafından karşılanacak. DER-KAB projenin hayata geçirilmesi için 2014 yılında Uzuntarla köyü mevkii, Çiçekli yolu mevkii, Sütlüce köyü yolu mevkii ve Kiltaşı mevkii güzergahını belirledi.

183 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan tesisin, daha sonra Sütlüce mevkiinde yapılmasına karar verildi. 2018 yılında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tesis için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yaparak “olumlu” rapor hazırladı. Tesisin yapılacağı alanın ormanlık alan olduğu gerekçesiyle karşı çıkan köy muhtarları, Erzincan İdari Mahkemesine dava dilekçesi sundu. Mahkeme projenin yapılacağı alanda keşif yaparken, açılan dava ise halen devam ediyor.

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