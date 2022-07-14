Tur otobüsü takla attı: Çok sayıda yaralı var
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsü takla attı. Kazada, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.
Turist kafilesi taşıyan otobüs şarampole devrildi. Antalya'dan Pamukkale'ye turist taşıyan tur otobüsü bu sabah 10:00 sıralarında Denizli'nin Acıpayam İlçesine bağlı Kumafşarı Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrilen araç ters geldi.
Bölge sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı, yaralılardan üçünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Kazada yaralananlar Denizli, Acıpayam ve Serinhisar'daki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sırasında araçta 41 turistin bulunduğu öğrenildi.
Acıpayam Belediyesi soysal medya hesabından yaralı sayısını 17 olarak açıkladı.