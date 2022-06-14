Turistik ilçede hayat pahalılığı isyanı: Biz açız, siz doymuyorsunuz

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de CHP İlçe Binası önünde yapılan basın açıklamasında "Biz açız, siz doymuyorsunuz. Başka yol yok, gideceksiniz", "Emeklilere yaptığınız zulümle anılacaksınız, emeklinin ahı ve oyuyla gideceksiniz" pankartları taşındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Didim'de CHP İlçe Başkanlığı önünde, İlçe Başkanı Nurettin Koçak'ın yaptığı basın açıklamasına katılan partililer ellerinde pankartlarla zamlara ve hayat pahalılığına tepkilerini dile getirdi. “Biz açız, siz doymuyorsunuz. Başka yol yok, gideceksiniz”, “Emeklilere yaptığınız zulümle anılacaksınız, emeklinin ahı ve oyuyla gideceksiniz”, “Haksızlığınızla, hukuksuzluğunuzla, kötülüğünüzle, yalanlarınızla gideceksiniz” pankartları taşıyan partililere hitap eden Koçak, iktidarı eleştirerek ülkede tam bir kaos ve çöküş yaşandığını söyledi.

“MİLLİ VE DİNİ DUYGULAR İSTİSMAR EDİLİYOR”

AKP İktidarına sert cümlelerle yüklenen Koçak “Bugün ülkemiz, mevcut iktidarın 20 yıldır liyakatsizlikle, hasmane duygularla, çağa uymayan akıl ve bilim dışı politikalarla, milli ve dini duyguların istismarıyla, ayrıştırıp ötekileştirmeyle, temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasıyla, dünyadan kopuk ve asla kabul edilemeyecek saldırganca izledikleri dış politikalarla tam bir kaos ve çöküş yaşamaktadır” dedi.

İlginizi Çekebilir Hayat pahalılığı gelin arabasında: Milletin hepsi 'Haa Hoo' diyor

İlginizi Çekebilir Memleketlerine gönderilen Suriyeli sığınmacılar: Her şey pahalı, geçinemiyoruz