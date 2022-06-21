Turizm merkezi olacaktı, harabe oldu

Çorum'da bulunan ve dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hititlerin 3 bin 261 yıl önce inşa ettiği baraj ve çevresinde yaklaşık 10 milyon lira harcanarak yapılan Arkeopark çürümeye terk edildi.

İsmail AKDUMAN

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Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük’de M.Ö 1240 yılında Hititliler tarafından sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan baraj, 2002 yılında yapılan kazılar sırasında bulundu.

Gün yüzüne çıkarılan barajın turizme kazandırılması için etrafındaki 277 dönüm arazi kamulaştırıldı.

Ardından da bu alana DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Alacahöyük Hitit Gölpınar Barajı ve Arkeopark Projesi ihale edildi.



SAHİP ÇIKAN OLMAYINCA ATIL DURUMDA KALDI

2016 yılında yapımına başlanan proje kapsamında tarihi Hitit Barajı etrafında çevre ve peyzaj düzenlemesi yapıldı. Hitit at arabaları ile yapılacak gezi güzergahı, baraj ve kazı alanları için seyir terasları, Hitit dönemini yansıtacak eser reflikaları, laboratuvar, Hitit usulü doğal tarım alanları, Hitit yemeklerinin sunulacağı restoran, atölyeler, sergi salonları ve konaklama yerleri yapıldı.

10 milyon 750 bin lira harcanan proje, 2018 yılında DSİ tarafından kesin kabulü yapıldı. Ancak, tüzüğünde böyle bir yeri işletme yetkisi olmadığı faaliyete geçiremedi.

Tesislere Çorum Valiliği ile AKP’li Belediye de sahip çıkmayınca milyonlarca lira para harcanın proje atıl durumda kaldı. Aradan geçen zaman içerisinde de turistik tesisler harabeye döndü.

“MİLLİ SERVET HEBA OLUYOR”

Hititlerden kalma tarihi barajı yeniden canlandırmak ve turizme kazandırmak amacıyla yapılan projenin hiç kullanılmadan çürümeye başladığını söyleyen CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız,

“3 bin yıllık tarihi Hitit Barajı'nın etrafına yapılan ve milyonlarca lira harcanan Arkeopark projesinin 5 yıldır atıl durumda.

Tesisler, Çorum Valiliği, Özel İdare, Çorum Belediyesi, Alaca Kaymakamlığı veya Alaca Belediyesi tarafından devralınarak turizme kazandırılması gerekiyor.

Burası cazibe merkezi olacaktı. Ama harabeye döndü. Yazık bu milletin parasına. Milet servet heba oluyor” diye konuştu.