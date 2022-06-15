Türk Bayrağı’ndaki hilale asılmış insan silueti çizen sanığa hapis cezası
İstanbul'da reklam panosunda yer alan resimdeki Türk Bayrağı'nın ay yıldızındaki hilale boynundan asılmış gölge bir insan silueti yapan Ömürcan İşcan'ın yargılandığı davada karar açıklandı.
Kabataş'ta bir reklam panosuna Türk Bayrağı’ndaki hilale asılmış insan silueti çizen ve sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen Ömürcan İşcan’ın yargılandığı dava karara bağlandı.
Duruşmada esasa ilişkin son sözü sorulan sanık İşcan, “Ben sokak sanatçısıyım. Sanat gereği işimi yapıyorum. Yaptığım görsellerde siyaset yapmam. Toplumsal duyarlılığı gerektirir işler yapıyorum. Suç işlemedim'' ifadelerini kullandı.
Kararını açıklayan mahkeme, sanığın ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Mahkeme ayrıca, sanığın üzerine atılı ‘devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti. (DHA)