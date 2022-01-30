Türk bayraklı gemide kalp krizi geçiren personel tahliye edildi

Malakka Boğazı'nda seyreden Türk bayraklı gemide kalp krizi geçiren personel, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün devreye girmesi sonucu tahliye edildi.

Sozcu.com.tr

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Malakka Boğazı’nda seyreden Türk Bayraklı bir gemi tarafından Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi aranarak bir personelin kalp krizi geçirdiği bildirildi.

İhbar üzerine Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin ‘Tele Sağlık’ tarafından tahliye tavsiyesi verdiği, RCC Tayland ile görüşülerek, denizcinin tahliyesinin deniz vasıtası ile gerçekleştirildiği bildirildi.

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