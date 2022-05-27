Türk kaptanın sürat teknesini ateş açarak durdurdular

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü açıklarında meydana gelen olayda Rodos Adası’na göçmenleri bıraktıktan sonra geri dönerken Yunan sahil güvenliğinin fark ettiği sürat teknesi ve Türk kaptan ateş açılarak durdurulabildi. Yunanistan askerleri, ateş açtığı anların videosunu yayınladı. Yakalanan Türk kaptan ve tekne Rodos’a götürüldü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü açıklarından Rodos Adası'na sürat teknesi ile götürdüğü 9 göçmeni bıraktıktan sonra yeniden Marmaris'e doğru hareket eden sürat teknesi Yunanistan sahil güvenliği tarafından fark edildi.

HAVAYA ATEŞ AÇILARAK DURDURULABİLDİ

Rodos Adası'nda yayın yapan Rodiaki Gazetesi'nin okuyucularına duyurduğu haberde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda sahil güvenliğin Türk sularından gelerek Rodos Adası'na göçmenleri bıraktıktan sonra sürat teknesi ile kaçmaya çalışan 23 yaşındaki Türk kaptana önce ses ve ışık sinyalleri ile uyarı yapılarak durdurulmak istendiği ardından teknenin yoluna devam etmesi ile yaşanan kovalamaca da sahil güvenliğin uyarı ateşi açarak sürat teknesini durdurabildiği belirtildi. Yunan askerlerinin açtığı ateş anı video görüntü ile yayınlandı.

SÜRAT TEKNESİNİ DURDURUP TESLİM OLDU

Sahil güvenliğin ateş açmasının ardından 23 yaşındaki Türk kaptanın tekneyi durdurarak teslim olduğu ardından gözaltına alınarak Rodos Adası'na götürüldüğü belirtildi. 9 Göçmen ise Rodos sahilinde yakalandı. Konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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