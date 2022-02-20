Türk şoförleri Rusya’da perişan oldu

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Karadeniz Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer, Rusya’nın Vlakikavgaz ile Nalçik şehrinde Türk Şoförlerin 12 gündür bekletildiğini ve perişan olduklarını söyledi.

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Türkiye’den Orta Asya’ya nakliyecilik yapan TIR şoförleri dönüş yolunda Rusya’nın Vlakikavgaz ile Nalçik kentlerinde günlerdir bekletildiğini dile getirdi. Türk araçlarının 12 günden fazla zamandır iki kentte yolun kenarına çektirilerek bekletildiğini kaydeden Özer, “Sadece Türk şoförler bekletiliyor. Başka şoförler kapıya giderek geçiş yapıyor” dedi.

“ŞOFÖR ARKADAŞLAR PERİŞAN DURUMDA”

Yolların açık olduğunu kaydeden Abdullah Özer, “Rus ve Gürcistan gümrükleri her zamanki gibi çalışmasına rağmen otoban üzerlerinde şoförlerimiz bekletiliyor. Hiç bir sosyal tesis yok. Tuvalet, banyo, restoranı yok. Bu araçlar vergi ödüyor. Türk Nakliye sektörü olarak kimden destek alacağız. Biz çalışmak, ülkemize döviz getirmek istiyoruz. Yetkililerimiz aranmasına rağmen, hiç bir sorun yokmuş gibi duyarsız davranması kabul edilir bir durum değil. Biz kimden yardım isteyeceğiz? Çalışabilmek, var olabilmek adına kimliğimizi de mi değişelim? Sorunlarımızın çözümü için kimden destek bekleyeceğiz?” diye konuştu.

“SADECE TÜRK ŞOFÖRLER BEKLETİLİYOR”

Sorunların diyalog ile çözülebileceğini vurgulayan Özer, sınır kapılarında sadece Türk şoförlerin mağdur edildiğini ileri sürerek, “Sadece Türk şoförleri bekletiliyor. Ermeni, Gürcü, Rus şoförler giderken onlara izlemek çok acı. Yol polisleri de, Türk şoförlerine kötü davranıyor” ifadelerini kullanarak yetkililerden yardım istedi.

“12 GÜNDÜR KAMYONDA YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Nalçik’te 12 gündür beklediğini dile getiren TIR şoförü Kadir Ayyıldız, “Sırada sefil olduk. Sosyal yaşantıdan uzak bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. 12 gündür buradayız. Vlakikavgaz’da 15 gündür bekleyenler var. Bizim Vlakikavgaz’a 90 kilometre yolumuz var. Günümüzü zor şartlarda geçirmeye çalışıyoruz. Market, lavabo, banyo hiçbir sosyal imkan yok. Lavabo ihtiyaçlarımız için araziye gidiyoruz. Yetkililerin Türk Nakliye sektörü için gevşek davranmaları bizi çok zorda bırakıyor. Araçların içinde bir şekilde yaşam mücadelesi veriyoruz” diye konuştu.

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