Türkan Saylan mezarı başında anıldı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)'nin kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan ölümünün 13.yılında mezarı başında anıldı. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel burada yaptığı konuşmada, "Türkan Saylan hocamızı tanıyanlar, onunla birlikte çalışanlar ve ondan çok şey öğrenenler gerçekten hem şanslı hem de gururlu. O kendisini 'Mustafa Kemal Atatürk’ün Kızı' olarak tanımlardı; Atatürk’ün devrim ve ilkelerini kendisine görev edinmişti." dedi.

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) eski başkanlarından Prof. Dr. Türkan Saylan ölümünün 13.yılında mezarı başında anıldı.

Türkan Saylan'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma törenine ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, ÇYDD Şube yöneticileri ve üyeleri, öğrencileri ve çağdaş yaşam dostları katıldı. Anma törenine katılan ÇYDD üyeleri Türkan Saylan'ın mezarı başında konuşma yaptı.

“KENDİSİNİ ATATÜRK’ÜN KIZI OLARAK TANIMLARDI”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel

“Türkan Saylan hocamızı tanıyanlar, onunla birlikte çalışanlar ve ondan çok şey öğrenenler gerçekten hem şanslı hem de gururlu. O kendisini ‘Mustafa Kemal Atatürk'ün Kızı’ olarak tanımlardı; Atatürk'ün devrim ve ilkelerini kendisine görev edinmişti.

Atatürk'ün bize bıraktığı ilkeleri korumak, sonsuza dek yaşatmak için çalıştı. Onu tanımayan nesiller, gençler ise derneğimizin çok kıymetli şubelerinde, Türkan Saylan'ın ismiyle onun izinde yürüyor ve onun kitapları, onun anlattıklarını dinleyerek öğreniyorlar. Keşke tüm gençlerimiz Türkan Saylan ile yaşayabilselerdi.” şeklinde konuştu.

“ÇAĞDAŞ GELECEĞE ULAŞMAK İÇİN ÜMİDİMİZİ KAYBETMİYORUZ”

Türkan Saylan'ın sadece bedensel olarak aramızdan ayrıldığını ve bugün, adı verilen onlarca sokak, park ve eğitim merkezi ile yaşamaya devam ettiğini belirten ÇYDD Genel Başkanı Yüksel,

“Türkan hocam, gözünüz sakın arkada kalmasın çünkü Türkiye'nin dört bir yanındaki şubelerimiz, üyelerimiz, gençlerimiz ve destekçilerimiz ile canla başla çalışıyoruz. ÇYDD tüzüğü doğrultusunda, çağdaş geleceğe ulaşmak için ümidimizi kaybetmiyoruz.” ifadelerini kullandı.