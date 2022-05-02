Türkbükü ilk kez bir bayramda boş kaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki tatil beldesi Türkbükü ilk kez bir bayramda boş kaldı. Turizm sezonu için açılış yapan ünlü restoran ve beach clupların boşluğu dikkat çekti. 30 yıldır beldede turizm sektöründe çalışan İlhami Kılıç, “Beach clubımızı hareketlilik olur diye açtık ancak otuz yıldır bu beldede böyle boşluk görmedik, kriz gerçekten önemli zengin kesimi de etkilemiş olmalı, hayal kırıklığı yaşadık” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde jet sosyetenin tatil beldesi olarak bilinen ve yaz aylarında Holywood yıldızları ile dünyaca ünlü milyarderlerin akın ettiği tatil beldesi Türkbükü, otuz yıl sonra ilk kez bu kadar boş kaldı. Turizm sezonuna bayram ile birlikte start vermek isteyen otel, pansiyon, restoran ve beach clup işletmeleri hazırlıklarını tamamladı, sezonu açtı.

“30 YILDIR BÖYLE BİR OLAYA TANIKLIK ETMEDİM”

Türkbükü'nde her bayram ve turizm sezonunda tıklım tıklım dolan restoran ve beach clup iskeleleri bu kez boş kaldı. Yaklaşık 30 yıldır beldede turizm işletmeciliği yapan İlhami Kılıç, “Bodrum'da bayram kış aylarına denk gelse bile Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlerden gelenler otelleri doldururdu. Zaten Türkbükü küçük bir yer ancak gördüğünüz gibi bu bayramda ne restoran ne beach cluplarda kimse yok. Beach clubımızı hareketlilik olur diye açtık ancak otuz yıldır bu beldede böyle boşluk görmedik, kriz gerçekten önemli zengin kesimide etkilemiş olmalı, hayal kırıklığı yaşadık” diye konuştu.

“BU KADARINI BEKLEMİYORDUK”

Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul ise, “Evet turistik tesislerin tamamı açılmadı ama açanlar da hayal kırıklığı yaşadı. Ekonomik kriz herkesi etkilemiş, bu kadar boşluk olacağını düşünemezdik. Allah turizmciye, esnafa kolaylık versin” açıklamasında bulundu.

“BURALARDA REZERVASYON YAPTIRMADAN GELEMEZDİNİZ”

İstanbul'dan iki çocuğu ve eşi ile birlikte tatile gelen yüksek bilgisayar mühendisi Emre Atik, “Yıllardır tatilimizi burada geçiririz. Sezonun sonunda bile böyle boşluk olmaz, Türkbükü sahil şeridinde iğne atsanız yere düşmezdi. Kalabalıktan yürünmez, restoran ve beachlere rezervasyon yaptırmadan giremezdiniz. Durumu görünce şoke olduk. Çok aşırı sessiz ve boş. Restoran, otel ve beachleri açan işletmeler bu sezonu nasıl geçirecek bilemiyorum, ekonominin herkesi derinden vurduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

Türkbükü'ne gelen çoğu yerli turistin uygun fiyatlı kafe veya köy kahvesinde oturmayı tercih ettiği görüldü.

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