Türkiye 75 bin kişiyi sınır dışı etti

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 75 bin 678'e yükseldiğini belirtilerek, "Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalaması yüzde 10 seviyesindeyken, ülkemiz yüzde 67 sınır dışı başarı oranı ile tüm Avrupa'yı geride bırakmıştır" açıklaması yapıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçle mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda 2022 yılında 204 bin 966 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğine vurgu yapılarak “Yasa dışı yollardan ülkemize girenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde, yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 158 bin 525 olarak kayıtlara geçmiştir” denildi.

8 AYDA 75 BİN 678 SINIR DIŞI

Sınır dışı işlemlerinin de devam ettiği bildirilerek, “Tüm uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 75 bin 678 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı yüzde 143 artmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 150, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 61 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 183 artmıştır. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 401 bin 187ye ulaşmıştır” ifadeleri kullanıldı.

2022 yılında Afganistana düzenlenen 186 charter (özel uçak) seferi ile 34 bin 557 ve tarifeli uçuşlarla 10 bin 229 olmak üzere toplam 44 bin 786 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandığı kaydedildi. Pakistana düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 8 bin 114 düzensiz göçmenin güvenli bir şekilde ülkesine gönderildiği bildirildi.

SINIR DIŞI BAŞARI ORANI YÜZDE 67

Türkiye’nin son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olduğu ve Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirildiğine vurgu yapılarak, “2021 yılında AB ülkelerinde toplam 696 bin 35 düzensiz göçmen tespit edilmesine rağmen bunlardan sadece 73 bin 30u sınır dışı edilmiştir. Böylelikle Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalaması yüzde 10 olmuştur. Ülke bazında bakıldığında ise sınır dışı başarı oranının Almanyada 120 bin 285 düzensiz göçmenden 10 bin 785i, Belçikada 10 bin 885 düzensiz göçmenden 2 bin 655i, Yunanistanda 38 bin 15 düzensiz göçmenden 6 bin 880i, Avusturyada 38 bin 410 düzensiz göçmenden 4 bin 480i sınır dışı edilmiştir. Ülkemizin sınır dışı başarı oranı ise, 2022 yılı içerisinde toplam yakalamalardan; illegal çıkış yaparken yakalanan Suriye uyruklu yabancılar, geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar düşüldüğünde yüzde 67ye yükselmiştir” denildi.

17 BİN 569 YABANCININ SINIR DIŞI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Geri gönderme merkezlerinin sayısının 30a, kapasitesinin ise 20 bin 540a yükseltildiğine işaret edilerek, “Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bırakmıştır. Halihazırda geri gönderme merkezlerimizde 91 farklı uyruktan 17 bin 569 yabancı (5 bin 259u Pakistan, 3 bin 888i Afganistan ve 8 bin 422 diğer uyruk) idari gözetim altında olup, sınır dışı işlemleri devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Bodrum'da yüzerek geçiş yapmaya çalışan 3 kaçak yakalandı

İlginizi Çekebilir Kıbrıs diye Antalya açıklarına bırakılan göçmenler kıyıya çıkınca yakalandı