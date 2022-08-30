Türkiye, Büyük Zafer’in 100. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlanıyor.
Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Törenler, Türkiye’nin 81 ilinde sürüyor.
Cumhuriyet Meydanı / İzmir
Kilis
Sivas
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