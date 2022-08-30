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Türkiye, Büyük Zafer’in 100. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlanıyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:56 - 30 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Türkiye, Büyük Zafer’in 100. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor

Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Törenler, Türkiye’nin 81 ilinde sürüyor.

Cumhuriyet Meydanı / İzmir

Cumhuriyet Meydanı / İzmir

İstasyon Meydanı / Gaziantep

Kilis

Elazığ

Ordu

Sivas

Antalya

Zonguldak

Tekirdağ

Sivas

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