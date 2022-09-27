Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası otomobil satış ihalesi düzenleyecek
Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası, 13 adet otomobili 3 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek ihale ile satacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Açık artırma ihalesi Necatibey Caddesi, Sezenler Sokak No: 5 Sıhhiye, Ankara adresindeki Sendika toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
Satışa çıkacak araçlar; 12 ADET 2017 MODEL RENAULT MEGANE ICON 1.5 DCI EDC, 1 ADET 2015 MODEL VOLKSWAGEN PASSAT TRENDLİNE 1.6 TDİ DSG olacak.
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