Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Bilgi Teknolojileri Uzmanı alıyor
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğü Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında Bilgi Teknolojileri Uzmanı alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bilgi Teknolojileri Uzmanı, Proje Uygulama Biriminde tam zamanlı olarak istihdam edilecek.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.
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