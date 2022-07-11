Türkiye, Osman Kavala’ya 131 bin TL ödeyecek
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala için 2019'da verilen tahliye kararının uygulanmaması nedeniyle, Türkiye'nin 7 bin 500 Euro (131 bin 692 TL) mahkeme masrafı ödenmesine karar verdi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala’yla ilgili 10 Aralık 2019'da verdiği ‘serbest bırakılmalı’ kararının uygulanmaması nedeniyle; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiğine karar verdi. Kavala’ya 7 bin 500 Euro (131 bin 692 TL) mahkeme masrafı ödenmesine hükmedildi.
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