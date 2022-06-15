Türkiye ve KKTC’den Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda gerçekleştirdiği 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı' tamamlandı.

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Kıbrıs Barış Harekatı’nda dost ateşiyle batan ‘TCG Kocatepe’ gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli’nin anısına her yıl düzenlenen arama kurtarma tatbikatının 18’incisi gerçekleştirildi.

İki safhadan oluşan tatbikatın kara aşaması dün Girne’de yapıldı. Bugün düzenlenen deniz aşaması ise 2 senaryo halinde yapıldı. Tatbikata, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin eşi Nükhet Gönyeli ile çok sayıda askeri personel katıldı.

İlk tatbikat Gazimağusa açıklarında, KKTC kara suları dışında yapıldı. Senaryoya göre; Türk arama kurtarma bölgesi içindeki kuru yük gemisiyle, düzensiz göçmen taşıyan ticari yat çarpıştı.

Kıbrıs Türk Radyosu’ndan alınan yardım çağrısı ve arama kurtarma merkezine ulaşan tehlike sinyali üzerine, ekipler harekete geçti.

Gazimağusa’da eğitim ve liman ziyaretinde bulunan 2 sahil güvenlik arama kurtarma gemisi, 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik uçağı ile 3 sahil güvenlik helikopteri, gemilerin görüldüğü son mevkiye sevk edildi.

KKTC Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi’nden ‘Söndüren- 10 Römorkörü’ ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan bir arama kurtarma helikopteri, 1 ambulans helikopter ve 3 sahil güvenlik botu da arama kurtarma için görevlendirildi.

TÜRKİYE VE KKTC SAHİL GÜVENLİK BOTLARINCA KURTARILDI

Ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir fırkateyn ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 arama kurtarma uçağı ile 1 arama kurtarma helikopteri de bölgeye sevk edilerek arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi. Kuru yük gemisi yakınında bulunan bir kazazede, sahil güvenlik helikopteri tarafından kurtarılarak arama kurtarma gemisine çıkarıldı.

Deniz üzerindeki kazazedeler ise müdahale botlarıyla kurtarıldı. Kazazedeler sahil güvenlik helikopteriyle gemiden alınarak hastaneye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait arama kurtarma uçağı; kurtarma botu ve arama kurtarma personelini denize bıraktıktan sonra kazazedeler, Türkiye ve KKTC sahil güvenlik botlarınca kurtarıldı.

Helikopterlerle kurtarılan kazazedeler de Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik (TCSG) Umut Gemisi’ne götürüldü. Kazaya karışan kuru yük gemisindeki yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesiyle birlikte deniz aşamasının ilk senaryosu tamamlandı.

5 BİN FİT YÜKSEKLİKTEN PARAŞÜTLE ATLADI

İkinci aşamada, arama kurtarma timi, belirlenen hedefe 5 bin fit yükseklikten paraşütle atladı. Tim, kazazedeleri olay yerine gelen sahil güvenlik botuna teslim etti. KKTC kara sularında akaryakıt tankeri ile kuru yük gemisinin çarpışması sonucu yapılan yardım çağrısı üzerine arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Gemilerden sinyal alındıktan sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 arama kurtarma helikopteri, 1 ambulans helikopter ile 3 Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edilerek 4 kazazede kurtarıldı. Tatbikat, deniz safhasındaki 2 senaryonun da icra edilmesiyle sona erdi.

“BARIŞIN SÜRMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile KKTC arasında icra edilen tatbikatın, bölgeye ne kadar hakim olunduğunu gösterdiğini belirterek şunları söyledi;

*Benim KKTC Cumhurbaşkanı olarak mesajım; Türkiye ile iş birliği içerisinde, bu bölgede, açık denizlerde ve mavi vatandaki hakimiyetimizi elimizdeki son teknoloji ekipmanlar ile buralarda nelerin yapılabileceğini bütün dünyaya göstermiş oluyoruz.

*Biz bu bölgede elbette ki barışın sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bölgede, mavi vatanda, hidrokarbon arayışları olsun çeşitli, farklı kendi egemenlik alanımızda yapılan çalışmaların bizler için ne kadar değerli ve önemli olduğunu hep birlikte gördük. Önemli olan şu; KKTC ile Türkiye’nin iş birliği içerisinde olunduğunda buralarda birlikte nelerin başarabileceğini hep birlikte izledik.

“DOĞU AKDENİZ BİZİM VATANIMIZDIR”

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ise “Doğu Akdeniz gördüğünüz gibi bizim vatanımızdır. Hem ana vatan Türkiye’nin bu bölgede en uzun kıyı şeridine sahip olması hem de KKTC deniz sınırlarının bize sağlamış olduğu büyük bir avantaj söz konusudur. Biz, bu bölgede en büyük gücüz. Ana vatan Türkiye ile birlikte büyük bir güce sahibiz. Dolayısıyla denizlerin ötesinden, okyanusların ötesinden Doğu Akdeniz’e gelip de birtakım çıkarlar peşinde olanlar, önce Türkiye’yi ve KKTC’yi dikkate almak mecburiyetindedirler. Elbette açık denizlere gelebilirler. Başka unsurlar da başka ülkeler de gelebilir. Ama bu bölgenin gerçek sahibi ve hak sahibi Türkiye ve KKTC’dir” dedi. (DHA)

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