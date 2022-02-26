Türkiye’de Rusya protestoları sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar ile Marmarisliler, Rusya'nın ülkelerine düzenlediği saldırıya bir an önce son verilmesini isteyerek Atatürk Meydanı’nda savaş karşıtı gösteri yaptı. Antalya'da ise bir grup Ukrayna vatandaşı, Rus konsolosluğu önünde eylem düzenledi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar ile Marmarisliler savaş karşıtı gösteri yaptı. Atatürk Meydanı'ndaki protesto etkinliğine Ukraynalılar ve onların Türk yakınlarından oluşan yüzlerce kişi katıldı.

Katılımcılar, savaş, Rusya ve Putin karşıtı, barış yanlısı pankartlar taşıdı. Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Marmaris Temsilcisi Olena Topçu etkinlikte bir konuşma yaptı.

SİZİ UKRAYNA'YI DESTEKLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Marmaris Temsilcisi Olena Topçu etkinlikte savaş karşıtı sözleriyle birlikte şunları söyledi:

*Biz Türkiye'deki Ukrayna toplulukları, tüm ülkelerin liderlerine ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına sesleniyoruz. Sizi Ukrayna'yı desteklemeye çağırıyoruz. Ukrayna, Türkiye gibi demokratik ilke ve değerlere dayanmaktadır. Ukrayna, Türkiye gibi barışçıl bir ülkedir, hiçbir zaman yabancı topraklara tecavüz etmemiştir.

*Ancak, kendi topraklarını ve devletini cesurca savunmak amacındadır. Türk dostlarımıza ve Türk Cumhurbaşkanına siyasi, askeri ve manevi destekleri için teşekkür ederiz. Türkiye'deki Ukraynalılar adına sivil nüfusunu, egemenliğini ve topraklarını koruma mücadelesinde Ukrayna'yı içtenlikle desteklemenizi talep ediyoruz.”

Yaklaşık yarım saat süren eylem boyunca katılımcılar sık sık savaş karşıtı, barış yanlısı sloganlar attıktan sonra sessizce dağıldı.

RUS KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Antalya’da bir grup Ukrayna vatandaşı ise, Muratpaşa ilçesinde bulunan Rus konsolosluğu önünde eylem düzenledi.

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