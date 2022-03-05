Türkiye’de yaşayan Ukraynalılar bir kez daha haykırdı: Savaşa hayır!

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 10. günde de devam ederken Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Ukrayna vatandaşları da bir kez daha “Savaşa hayır” dedi.

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Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar bir araya geldikleri alanda, üzerinde Rusça, Ukraynaca ve Türkçe savaş karşıtı sloganlar bulunan dövizler taşıdı. Ukraynalı grup, Rus işgalinin durdurulması için bir kez daha uluslararası topluma ve tüm ülke liderlerine çağrıda bulundu.





“ENDİŞE İÇİNDEYİZ”

Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç burada yaptığı açıklamada, baskı ve korkunun olmadığı bir ülkede özgürce ve barış içinde yaşamak ve çocuklarını büyütmek istediklerini dile getirdi. Burgaç, şunları söyledi:

“Her savaşta olduğu gibi Rusya'nın ülkemizi işgalinde de binlerce insan yaşamını yitiriyor. Kuşadası'nda yaşayan biz Ukraynalılar bir çok ülkede yaşayan yurttaşlarımız gibi endişe içindeyiz. Tüm dünya liderlerinin çığlıklarımızı duymasını, savaşın bir an önce sona erdirilmesi için harekete geçmesini bekliyoruz.

Savaşla geçen her an yeni ölümlere ve içinden çıkılmaz sorunlara dönüşüyor. Bugün savaşın onuncu günü. Bugüne kadar ölüm sayısı bilinmiyor. Çünkü bombalanan apartmanların enkazlarında kaç kişi var bilinmiyor.”

Burgaç, Rus askerlerinin ambulans dahil her yeri hedef aldıklarını belirtti.

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