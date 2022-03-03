Abone Ol

Türkiye’deki Ukraynalı TIR şoförleri ülkelerine dönemiyor

Kumluca Toptancı Hali'nden Ukrayna'ya meyve-sebze ihracatı yapan Ukraynalı TIR şoförleri Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerine dönemiyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Türkiye’deki Ukraynalı TIR şoförleri ülkelerine dönemiyor

Savaş nedeniyle ülkelerine dönemelen Ukrayralı TIR Şoförleri Kumluca’da mahsur kaldı.

Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı şoförlerin misafirleri olduğunu söyleyen Kumluca Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Köleoğlu “Ülkesindeki savaş nedeniyle geriye dönemeyen, sağlıklı sebzelerimizin ihracatını TIR’larıyla taşıyan tır şoförleri burada kaldıkları sürece bizim misafirlerimizdir” dedi.

Kumluca Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler belediye çalışanları tarafından Ukraynalı TIR şoförlerine ikram ediliyor.

Ukraynalı görevli, Rus oligarkın yatını batırmaya çalıştı: 'İntikam için!' İlginizi Çekebilir Ukraynalı görevli, Rus oligarkın yatını batırmaya çalıştı: 'İntikam için!' Rusya-Ukrayna savaşı... Sivillerin metro istasyonlarında bekleyişi sürüyor İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Sivillerin metro istasyonlarında bekleyişi sürüyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
CHP İspanya metro Putin Rusya Türkiye Ukrayna Vladimir Putin