Türkiye’deki Ukraynalı TIR şoförleri ülkelerine dönemiyor
Kumluca Toptancı Hali'nden Ukrayna'ya meyve-sebze ihracatı yapan Ukraynalı TIR şoförleri Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerine dönemiyor.
Savaş nedeniyle ülkelerine dönemelen Ukrayralı TIR Şoförleri Kumluca’da mahsur kaldı.
Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı şoförlerin misafirleri olduğunu söyleyen Kumluca Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Köleoğlu “Ülkesindeki savaş nedeniyle geriye dönemeyen, sağlıklı sebzelerimizin ihracatını TIR’larıyla taşıyan tır şoförleri burada kaldıkları sürece bizim misafirlerimizdir” dedi.
Kumluca Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler belediye çalışanları tarafından Ukraynalı TIR şoförlerine ikram ediliyor.