Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurularında yüzde 216 artış

Türk vatandaşlarının Almanya’ya sığınma ve iltica başvuru taleplerinde yüzde 216 artış yaşandı. İltica gerekçeleri, "Siyasi baskı, özgürlüklerin kısıtlanması ve kötü ekonomik koşullar" gösterildi.

Sozcu.com.tr

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Cem YILDIRIM/SÖZCÜ

Türk vatandaşlarının Almanya'ya sığınma ve iltica başvuru taleplerinde yüzde 216 artış yaşandı. İltica gerekçeleri, “Siyasi baskı, özgürlüklerin kısıtlanması ve kötü ekonomik koşullar” gösterildi. Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) bu yılın ilk 11 ayında Türkiye'den sığınma ve iltica başvurusu sayısının 20 bin 802 olduğunu açıkladı. 2021'deki başvuru sayısı 7 bin 873 olmuştu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK'ya sunulan raporda ‘'Bugüne kadar askeri darbe dönemleri de dahil, Türkiye'den Almanya'ya sığınma-iltica başvuru sayısının bu düzeye yükselmediği dikkate alındığında bugün gelinen nokta, tüm zamanların rekorudur'' denilerek şu bilgelere yer verildi:

TÜRKLER 3. SIRADA

Almanya'ya sığınma başvurularında Suriyeli ve Afganlardan sonra Türkler 3. sırada yer alıyor. Bu ülkeleri Irak, Somali, Eritre, Moldova gibi ülkeler izliyor. Alman Federal Sınır Polisi'nin açıkladığı verilere göre ise yasa dışı yollarla giriş yapmak isterken sınırda yakalanan Türk vatandaşlarının sayısında da büyük artış yaşanıyor. Ocak ayından bu yana sınırda 5 bin 362 Türk yakalandı. Buradaki oran da geçen yıla kıyasla yüzde 264 arttı.

HER KESİMDEN VAR

Sadece doktorlar, mühendisler, bilişimci yazılımcılar değil, her kesimden insanımız, gençlerimiz ülkeyi terk etmeye yöneldi. İktidar; insanları, toplumu soluksuz, gençleri umutsuz bırakan, kadınları yaşam kaygısına sürükleyen, çocukları açlıktan ölüme mahkum eden, taciz ve istismarı sıradanlaştıran uygulamalarıyla, kitlelerin geleceğini karartıyor.