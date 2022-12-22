Türkiye’den Irak’a açılan üçüncü kapı olacak…

Terör örgütü PKK’nın bir dönem sözde kurtarılmış bölge ilan ettiği sınır karakollarının yoğun saldırılara maruz kalıp onlarca askerin şehit edildiği Hakkâri’nin Irak sınırının sıfır noktasında yer alan Derecik ilçesinden Irak’a açılması planlanan sınır kapısıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Özgür CEBE

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Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı olan ve 18 Ekim 2018'de ilçe statüsü alan Irak sınırının sıfır noktasında yer alan Derecik'ten Irak'a açılması planlanan sınır kapısıyla ilgili Irak ve Türk yetkililer yeniden bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıllarda açılması planlanan sınır kapısı, bölgede terörün yoğunluğu, sınır karakollarına yönelik geceli gündüzlü terörist saldırılarının yarattığı güvenlik endişesi nedeniyle bir türlü açılamamıştı.

Bölgedeki teröristlerin temizlenmesi, sınır boyunca yüksek güvenlikli gözetleme kuleleri ve ileri teknolojinin kullanılarak alınan güvenlik tedbirleriyle teröristlerin sınırdan sızmalarının kesilmesiyle birlikte Derecik Sınır Kapısının açılması yeniden gündeme geldi.

Konuyla ilgili Irak Bölgesel Kürt Yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Sami Celal Hüseyin başkanlığındaki bir heyet Derecik ilçesine geldi.

Heyet Derecik Kaymakamı Doğukan Mızrak, belediye başkanı Ekrem Çetinkaya ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya gerek Türkiye, gerekse Irak tarafından Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile yerel idareciler ve bölgedeki üst düzey askeri yetkililer de katılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Sınır kapısının bir an önce aktif hale getirilerek iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Heyet üyeleri daha sonra Derecik ilçesine bağlı sınır hattındaki Umurlu köyünden Irak'ın kuzeyindeki Mergasor-Zed köyüne açılması planlanan sınır kapısının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

YILAN HİKÂYESİNE DÖNMÜŞTÜ

Türkiye tarafından, “Umurlu Sınır Kapısı” olarak adlandırılan kapı, Derecik ilçesinin Umurlu köyünde, Irak bölgesel Kürt yönetimi tarafında ise sınırımızın hemen karşısındaki Zed köyünde yer alıyor.

Umurlu'da aynı zamanda 34. Hudut Bölük Komutanlığı da bulunuyor. Bu komutanlığa ait üs bölgelerine terör örgütü tarafından defalarca saldırı düzenlenmiş ve onlarca Mehmetçik şehit edilmişti.

Hakkâri kent merkezine 180 kilometre mesafede yer alan sınır kapısının açılması halinde, Irak Bölgesel Kürt yönetimi ile Türkiye arasındaki üçüncü sınır kapısı faaliyete geçirilmiş olacak.

Hükümetin terörün sonlandırılması amacıyla başlattığı çözüm sürecinin hemen ardından 2014 yılında yapımına başlanan Derecik-Mergesor Sınır Kapısı'nın 2017'de açılması planlanıyordu, çözüm sürecinin bitiminden hemen sonra PKK terörünün yoğun saldırıları nedeniyle güvenlik endişelerinden dolayı kapı bir türlü açılamamıştı.

TİCARETİN CAN DAMARI HABUR KAPISI

Irak ile 370 kilometrelik kara sınırına sahip Türkiye'nin hâlihazırda Irak'a açılan iki sınır kapısı bulunuyor. Irak ile ticaretin ana can damarı hattını oluşturan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı Irak topraklarındaki İbrahim Halil Gümrük Kapısına açılıyor.

Bu kapı Türkiye ile Irak arasındaki ticari faaliyetin en önemli ayağını oluşturuyor. Yoğunluğun en çok yaşandığı gümrük kapısı olarak biliniyor. Habur gümrüğü, Türkiye'nin ticari geçişlere müsait ve stratejik konuma sahip tek kapısı olarak görülüyor.

ÜZÜMLÜ KAPISI İNSANİ GEÇİŞLERDE KULLANILIYOR

Bir diğer sınır kapısı ise Hakkâri'nin Çukurca ilçesinin sıfır noktasında yer alan Üzümlü köyünde yer alıyor.

Bu kapı da Üzümlü köyünden Irak'ın Duhok vilayetine bağlı Kanimasi kasabasına açılıyor. Üzümlü Hudut Kapısı, Habur Kapısının aksine ticari geçişlerden ziyade hem güvenlik, hem de zor coğrafi ve iklim şartlarından kaynaklı olarak ağırlıklı insan geçişlerinde kullanılıyor.

Irak'a açılan her iki kapı da Irak merkezi hükümetine değil Bölgesel Kürt Yönetime bağlı çalışıyor.