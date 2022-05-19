Türkiye’den KKTC’ye deniz otobüsü seferi başladı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın ‘milli proje’ olarak nitelendirdiği Hatay Deniz Otobüsü (HADO) Sinan Paşa Gemisi ilk seferine çıktı. HADO, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Arsuz’dan hareket ederek Girne’ye doğru yola çıktı.

Can ÇAPAR

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Türkiye'de belediye eliyle yapılan ilk uluslararası deniz taşımacılığı, HADO ile resmen başladı. İlk seferde Kıbrıs gazileri, Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda konuk yer aldı.

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahati öncesi açıklamalarda bulundu.

Savaş, geminin içinde yer alan gazilerle yakından ilgilenerek vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Konuşmasında HADO'nun ilk seferinin anlamlı bir günde başladığına vurgu yapan Savaş, “Bugün 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün. Bizde bugün Kıbrıs Gazilerimiz, Milletvekillerimiz ve her yaştan misafirimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kardeşlerimizin yanına gidiyoruz” dedi.

SAVAŞ: HER İKİ ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

İki ülke arasında iletişimi ve kardeşliği pekiştirmek adına HADO seferlerinin önemli olduğunu ifade eden Savaş, “ Kıbrıs'taki kardeşlerimize yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve bundan sonra fiziken daha fazla görüşebilmek adına Kıbrıs ve Hatay arasında düzenlediğimiz deniz otobüs seferleri her iki ülkemize hayırlı uğurlu olsun” temennileriyle bütün yolculara iyi yolculuklar diledi.

Savaş, konuşmasının sonunda Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör saldırısı sonucu 13 Mayıs'ta yaralanarak hastaneye kaldırılan ve bugün vefat eden Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenelile bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

“BARIŞI GÖTÜRDÜĞÜMÜZ ADAYA, 48 YIL SONRA GEZMEYE GİDİYORUZ'”

HADO'nun ilk seferinde bulunmanın mutluluğunu yaşayan Kıbrıs Gazileri, 48 yıl sonra barışı götürdükleri adaya şimdi HADO ile gezmeye gittiklerinive bundan çok memnun olduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Sefere katılan iş adamları ise bu projenin Hatay'ın turizminin gelişmesinde önemli katkılar sağlayacağını ve KKTC ile kardeşlik bağlarının güçleneceğini belirttiler.

Sahil Güvenlik ile gümrük hücum botlarının eşlik ettiği HADO, alkışlarla Kıbrıs'a doğru öğle saatlerinde yola çıktı.

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