Türkiye’nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı

Marmara Denizi'nde en az 10 yıldır denizde olduğu tahmin edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda 40 metre genişliğinde 5 bin metrekarelik Türkiye'nin en büyük hayalet ağı su altından çıkartıldı.

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Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Gedik Üniversitesi iş birliği ile Maltepe açıklarında tespit edilen hayalet ağ toplandı.

2 gündür yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 30 metre dipten çıkartılan hayalet ağın, 10 yıldır denizde olduğu ve üzerinde hala deniz yaşamının devam ettiği belirlendi. Türkiye’nin en büyük hayalet ağı olduğu tahmin edilen ağ, yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde ve 5 bin metrekare olduğu belirtildi. Hayalet ağın çıkartılması çalışmasını İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, İl Tarım Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca yerinde izledi. Proje kapsamında 2021 yılına kadar 184 lokasyonda 4 milyon 732 bin metrekare alan taranarak 204 hayalet ağ deniz dibinden çıkarılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

“290 BİN METREKARE AĞ ALDIK”

Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Hayalet ağ, balıkçılar tarafından av esnasında bilerek ya da bilmeyerek, kopmuş ya da terk edilmiş ağlardır. Bizim kontrollerimiz sırasında kaçak sahadaysa bırakıp kaçtıkları ve denizde kalan ağlar da olabilir ve bunlar aşağıda avlanmaya devam ediyorlar. Oraya giren balıklar ölüyor.

Az önce gördüğünüz gibi birkaç tane de balık var. Bu çalışmamamız ile 2014’ten bugüne kadar 4 milyon 700 bin metrekare alanı taradık. 290 bin metrekareye yakın ağı aldık. Denizden kurtardık. Bunları atmıyoruz. Doğaya geri dönüşümüyle alakalı bir iki belediyemizle protokolümüz var. Onlar değişik çalışmalar yapıyorlar. Bir firmamız ise buzdolabı düğmesi yapmak üzere geri dönüştürüyorlar” dedi.

“AŞAĞIDA BATIK BİR GEMİYE TAKILIYDI”

İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Program Başkanı Güvenç Sorarlı, denizlerden ağları temizlemelerinin buruk bir his olduğunu belirterek “Bir taraftan temizliyor olmak mutluluk kaynağı. Karışık duygular içerisindeyiz. Gün sonu itibariyle bu kadar büyük bir ağı çıkartıyor olmak keyif verici. Yaklaşık 110 metre uzunluğunda olduğunu gördük.

Aşağıda batık bir gemiye takılıydı. Yaklaşım 3-4 bin metrekareye yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Hiç durmadan bir zarar veriyor. Denizlerin içindeki balıkları sürekli avlayarak bir nevi yok ediyor. Hayalet ağları temizlediğimizde sürdürülebilir ekosisteme bir nevi katkıda oluyoruz. Balıkçılardan ricamız diplere bıraktıkları ağların koordinatlarını bizlerle paylaşırlarsa akabinde gemi ve vinçlerle bunları çıkartıyoruz. Her şey daha güzel bir Marmara Denizi için. Bu Türkiye’nin en büyük hayalet ağı” dedi.

“EKOSİSTEME CİDDİ BİR ZARARI MEVCUTTUR”

İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknoloji Programı Öğr. Gör. Ata Aksu, ağların aktif ya da pasif av aracı olduğunu ifade ederek, “Ağlar aktif ya da pasif av aracı olarak geçer. Genellikle pasif av aracı olarak değerlendirilir. Bazı durumlarda su altının topoğrafik yapısından dolayı takılmalar meydan gelebilir.

Balıkçılar tarafından çekilemeyebilir. Bir süre sonra orada av yapmaya başlar. Aynı zamanda bulunun ekosistemi habitatı kaplar. Hem balıkların ve diğer canlıların yuvalamasını engeller. Sürdürülebilir bir avcılık olur. Bir balık gelir üzerinde ölür, arkasından diğer balık gelip onu yemek isterken ölebilir. Sadece balık olarak düşünmeyelim. Çift kabuklular, mercanlar ve diğer deniz bitkileri taşlık zeminde gemi batıklarında olduğu şekilde orada tutunabilecek makro ve mikro bentik canlıyı etkiler. Aynı zamanda ekosisteme ciddi bir zararı mevcuttur” dedi. (DHA)

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