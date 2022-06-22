Türkiyenin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA), faaliyete başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA) hayata geçirildi. Test platformu olan DATA, denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltı mühimmatlarının test ve simülasyonunu yapabiliyor.

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Denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini iyileştirecek Türkiye’nin ilk denizaltı testleri altyapısı olan tesisi açıldı.

Su altı atış platformu, vinçle suyun 14 metre altına indirildi. Düzenek içerisindeki test kapsülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın geri sayımının ardından ‘Bismillah, salvo ateş’ komutuyla fırlatıldı. Bölgenin doğal konumu nedeniyle Rodos Adasına doğru ateşlenen kapsülün, başarıyla su yüzeyine ulaşması alkışlandı.

Test sonrası değerlendirmelerde bulunan Varank, “TÜBİTAK SAGE koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Kuvvetlerimizin iş birliğinde geliştirilen denizaltı test altyapısı sisteminin atış testine katıldık. Bu altyapı, denizaltıların kullanacağı bütün mühimmatların test edilebileceği, bir denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltından havaya, karaya ya da deniz yüzeyine atılan bütün roket sistemlerinin, mühimmatların kolayca test edilebildiği bir altyapı. Tabii böyle bir kabiliyete sahip olmak, özellikle denizaltıların kullanacağı güdümlü füzeler dahil önemli mühimmatların geliştirilme süreçlerini çok hızlandıracak. Bu manada TÜBİTAK SAGE ile adeta bir denizaltı simülatörünü geliştirmiş olduk ve burada da onun bir test atışına katıldık” dedi.

(DHA)

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